В США расследуют незаконное хранение Facebook данных 1,5 млн пользователей

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) заявила, что занялась расследованием несанкционированного хранения компанием Facebook Inc базы данных электронной почты для контактов около 1,5 миллионов пользователей соцсети. Общее число людей, которые могли пострадать от незаконных действий Facebook, Джеймс оценила в сотни миллионов человек.

Недавно Facebook признал, что с мая 2016 г. мог непреднамеренно получать данные о контактах пользователей в электронной почте без их ведома и хранить эти сведения. В компании уверяют, что не делились полученной информацией с третьими лицами и сейчас удаляют со своих серверов все данные.

По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Facebook – демонстрация того, что компания не принимает всерьез свою роль в процессе защиты персональных данных. «Пора призвать Facebook к ответу за то, как соцсеть относится к личной информации пользователей», – заключила Джеймс. Представитель Facebook заявил, что соцсеть сотрудничает со следствием.

В марте СМИ сообщили о расследовании, которое ведут прокуроры Нью-Йорка в отношении соцсети. Facebook обвинили в том, что соцсеть заключила соглашения с крупными технологическими компаниями, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые давали им возможность видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей.

Ранее процесс в отношении соцсети вела Федеральная торговая комиссия США, которая вскрыла факт передачи личной информации 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей. Facebook согласилась выплатить государству $3 млрд в урегулировании спора.

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