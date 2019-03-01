Эксмо снова обвиняет ВКонтакте в пиратстве

ООО «Издательство «Эксмо»» в середине апреля текущего года подало иск в Мосгорсуд к ООО «ВКонтакте». Издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).

Ранее Мосгорсуд уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети ВКонтакте». Но пока в реестре нарушителей авторских прав, который ведет надзорное ведомство, соцсеть не значится.

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко заявил, что издательство требует не заблокировать, а оштрафовать соцсеть. Юристы считают, что это более цивилизованный и эффективный механизм защиты. Предварительное заседание пройдет 24 мая. По информации РБК, файлы с аудиокнигой были доступны в конце апреля, а уже после запроса в пресс-службу были удалены. За почти шесть лет действия антипиратского законодательства к ВКонтакте подали четвертый иск, уточняет издание.

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