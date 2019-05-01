Facebook видит будущее в приватности

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 заявил о масштабных изменениях, которые готовит его компания. Кроме нового дизайна, получившего название FB5, глава соцсети подчеркнул, что определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей. Со сцены конференции разработчиков Facebook было заявлено — конфиденциальность будет определяющим столпом «растущей империи социальной сети», как выразились журналисты The Verge. По мнению СМИ, эти утверждения связаны с огромным сдвигом, произошедшим в видении Цукербергом будущего компании, обозначенные им в начале прошлого месяца текущего года. Он тогда сказал о переходе Facebook от новостной ленты и публичных постов к «коммуникационной платформе, ориентированной на конфиденциальность», которая объединит в себе обмен сообщениями и публикациями с такими понятиями как лёгкость и шифрование.

«Будущее за приватностью», — сказал Цукерберг собравшимся, отметив, что наиболее доминирующим видением Facebook за последнее десятилетие было создание глобальных сообществ, которые могут объединять людей как ради лучших идей, так и худших. Осознавая, насколько важной для всего мира становится эта социальная платформа, Цукерберг пришел к выводу о необходимости внесения изменений в способы управления компанией: «Ваш социальный опыт должен стать ещё более интимным».

Инфраструктура всех сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Messenger, станет технологически более интегрированной. Приоритет будет отдан сквозному шифрованию, что делает пользовательские сообщения нечитаемыми для других сторон. Также будут введены другие функции конфиденциальности, о которых пока подробно Цукерберг не рассказывал.

Основные тезисы, которые были озвучены на конференции:

теперь это «платформа основанных на приватности коммуникаций»;

приоритеты Facebook — оконечное шифрование и инфраструктурная совместимость между платформами, включая Instagram, WhatsApp и Messenger;

Facebook меняет дизайн, пока он заработает в США, а по всему остальному миру он запустится и продолжит обновляться в ближайшие месяцы.

В этом году конференция проходит в самый бурный период истории Facebook. Соцсеть все ещё вынуждена отвечать на обвинения об участии в распространении дезинформации в ходе Президентских выборов в США в 2016 году. Кроме этого соцсеть подверглась острой критике за работу с пользовательскими данными, которая вылилась в череду взломов, а также незаконную торговлю пользовательскими данными с партнёрами компании без согласия на то самих пользователей.

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