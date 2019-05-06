Юристы РосКомСвободы выступят экспертами Киберправовой школы

27-31 мая 2019 года в Москве проводится Cyber Law School (Школа киберправа), в которой в качестве экспертов и наставников выступят в том числе юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав Саркис Дарбинян и Денис Лукаш. За пять дней интенсивного погружения в тему цифрового права участники Школы узнают о регулировании правовых отношений в цифровом пространстве, об актуальных практиках и законах по международному, а также национальному законодательству.

Каково это — быть юристом в век высоких технологий? Цифровая эпоха диктует свои законы, и юриспруденция вынуждена успевать за неустанным технологическим прогрессом и трансформацией экономических отношений. На глобальном уровне взвешенное и прогностическое правовое регулирование цифровой среды становится значительным конкурентным преимуществом государства, позволяет обеспечить приток инвестиций и стабильность экономического роста.

В российских же реалиях, при столь интенсивной работе Государственной Думы по принятию новых (и зачастую сырых) законов, регулирующих отношения в цифровом пространстве, сложно разобраться не только предпринимателям, которые уже ведут или собираются вести какой-то бизнес в онлайне, но и юристам, которые уже имеют опыт работы по консультированию и защите прав своих доверителей. Без сомнений, что для отдельных юристов и конкретных юридических компаний знания правовых особенностей отношений в цифровой среде становится залогом их успеха и процветания их бизнеса в современных условиях.

Сложность в познании цифрового права состоит в том, что в силу глобальности Интернета, отношения в сети не покрываются лишь одним национальным законодательством. Ведь многие сервисы и веб-сайты, в том числе создаваемые в России, ориентированы не только на российских пользователей, но и на другие рынки, где могут действовать совершенно другие правила. Помимо законов конкретной страны тут применимы и стандарты “мягкого права”, и рекомендации ООН, и прецедентная практика ЕСПЧ и Европейского суда справедливости. Помимо прочего, юристам в ряде случаев необходимо также знать и понимать как работает GDPR, DMCA или CalOPPA.

В последние годы на государственном уровне в России активно создается целый комплекс мероприятий, призванных «примерить» юриспруденцию и новые технологии, а также выработать сбалансированное правовое регулирование для цифрового развития, подготовить юристов к работе в цифровую эпоху.

Так, в 2017 г. была принята программа “Цифровая экономика”, на Петербургском международном юридическом форуме 2018 г. Дмитрий Медведев сообщил о планах начать обучение российских юристов по программе развития цифровой экономики в 2019 году, и наконец, в марте 2019 г. был принят знаменательный закон “О цифровых правах”.

К сожалению, большинство юристов до настоящего времени не обладают должными знаниями в цифровой сфере, рассматривают ключевые новые технологии, такие как блокчейн и большие данные, как нечто далекое от них и их повседневной работы. А ведь такое отношение уже сейчас приводит к негативным последствиям для некоторых представителей юридического сообщества и всего общества в целом.

Кто-то теряет клиентов, терпит финансовые потери, а “цифровое невежество” юристов, наделенных властными полномочиями и, в особенности, представляющие интересы общества и Фемиды, и вовсе приводит к масштабным удручающим последствиям в виде ошибок в правопримененияёи. Ведь зачастую даже судьи, в особенности если речь идет о судьях первых инстанций отдаленных регионов, ограничиваются ссылками на отсутствие специального регулирования и либо просто игнорируют новые технологии, либо вообще признают их запрещёнными.

Например, так случилось в нашумевшем деле о блокировки криптовалютных сайтов, где по иску прокуратуры информацию о криптовалютах признали запрещенной на территории России. И хотя в данном случае юристам Центра цифровых прав удалось отстоять правомерность существования сайтов о криптовалютах, для этого пришлось дойти до Верховного Суда РФ.

В таких условиях, очевидно, что знания киберправа — отрасли, соединяющей в себя элементы публичного и частного права, с особенными знаниями уголовного производства в отношении киберпреступлений и технических особенностей работы сетей, компьютеров и новых технологий, становятся все более и более востребованными и необходимыми каждому юристу. В то же время сейчас отдельные магистерские программы по IP&IT доступны лишь для лиц, впервые получающих высшее юридическое образование, а возможности комплексно подтянуть свои знания по киберправу для состоявшихся юристов практически отсутствуют.

Чтобы исправить такую удручающую ситуацию и облегчить юристам изучение тонкостей киберправа, мы организуем уникальное мероприятие — Киберправовую школу.

Киберправовая школа представляет из себя 5-дневный интенсив погружения в цифровое право с 7 различными модулями. Комплексный курс от ведущих специалистов в своей области позволит уже состоявшимся юристам в сжатые сроки погрузиться в киберправо и получить глубокие знания по вопросам иностранного и отечественного законодательства, а также складывающейся правоприменительной практики, по следующим направлениям:

Intermediaries & ISP: Особенности деятельности информационных посредников (ISP, хостеры, поисковики, соцсети, агрегаторы и др.)

Особенности деятельности информационных посредников (ISP, хостеры, поисковики, соцсети, агрегаторы и др.) IP & Copyright & Domains: Интеллектуальные права в Интернете. Лицензирование контента и ПО. Особенности правовой охраны защиты авторских и патентных прав, товарных знаков, доменных имен.

Интеллектуальные права в Интернете. Лицензирование контента и ПО. Особенности правовой охраны защиты авторских и патентных прав, товарных знаков, доменных имен. Privacy & Security: Защита чести, достоинства, деловой репутации в сети. Защита частной жизни и персональных данных. Приватность. Соответствие требованиям по хранению и обработке данных согласно 152-ФЗ и GDPR.

Защита чести, достоинства, деловой репутации в сети. Защита частной жизни и персональных данных. Приватность. Соответствие требованиям по хранению и обработке данных согласно 152-ФЗ и GDPR. Digital trial & LegalTech: Цифровые доказательства. Электронный документ и ЭЦП. Электронное судопроизводство. Legaltech инструменты в помощь юристу. Софт, боты и CRM вместо помощников.

Цифровые доказательства. Электронный документ и ЭЦП. Электронное судопроизводство. Legaltech инструменты в помощь юристу. Софт, боты и CRM вместо помощников. Digital assets & crypto: Цифровые деньги и цифровые активы. Смарт-контракты. Особенности правовых отношений при использовании блокчейна. Криптовалюты и токены. Требования к проведению ICO и STO.

Цифровые деньги и цифровые активы. Смарт-контракты. Особенности правовых отношений при использовании блокчейна. Криптовалюты и токены. Требования к проведению ICO и STO. Criminal defense & Forensic: Особенности работы по уголовным делам, связанным с Интернетом. Сбор цифровых следов. Компьютерная криминалистика (форензика)

Особенности работы по уголовным делам, связанным с Интернетом. Сбор цифровых следов. Компьютерная криминалистика (форензика) ECHR & International courts: Особенности работы по подготовке жалобы в ЕСПЧ. Практика ЕСПЧ и Европейского суда справедливости по делам связанным с Интернетом.

В рамках Кибеправовой школы наши тренеры, представляющие как науку, так и бизнес, дадут подробные комментарии по поводу применения новых норм в российском праве.

Также на нашем курсе можно будет получить уникальные практические навыки: ведущие юристы-практики не только поделятся с участниками своим опытом, но и в деталях разберут реальные бизнес-кейсы, в том числе связанные с комплаенсом компаний и применением мер административного принуждения за неисполнение обязательств и несоблюдение нормативных ограничений в цифровой среде.

Такой комплексный подход делает нашу Киберправовую школу незаменимой для всех представителей юридического сообщества, интересующихся цифровым правом, в частности для in-house юристов, адвокатов, частнопрактикующих юристов, специалистов консалтинговых компаний.

Кроме того, помимо ценных знаний по окончанию курса, будет выдано удостоверение государственного образца о повышении квалификации в сфере цифрового права, а также предоставлена возможность присоединиться к закрытому “Клубу киберюристов”, где всегда рады поделиться опытом и имеющимися наработками, а также помочь в сложной правовой ситуации.

Не упустите уникальный шанс стать киберюристом: прокачать свои знания в цифровом праве, усилить свои практические навыки юридической работы в сфере digital и обеспечить успешность своей работы в эпоху новых технологий.

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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

детальный обзор современного российского и международного законодательства, регулирующего правовые отношения в цифровом пространстве;

разбор реальных бизнес-кейсов, связанных с комплаенсом компаний и применением мер административного принуждения за неисполнение обязательств и несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством;

получение опыта от ведущих юристов-практиков, работающих с деликтами и договорами, возникающими в связи с использованием сетевых технологий, оборотом контента и данных;

улучшение навыков работы по делам, связанным с Интернетом, в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, на стадии предварительного следствия, а также административном судопроизводстве.

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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ШКОЛА?

В рамках курса будут рассмотрены вопросы иностранного и отечественного законодательства, а также складывающейся правоприменительной практики, в том числе в сфере защиты ПДн, приватности, идентификации, интеллектуальной собственности, контент-фильтрации, процессуального, административного и уголовного права, особенностей использования блокчейна и смарт-контрактов, а также представлены возможности применение современных legal-tech решений для организации юридического процесса.

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Дополнительная информация будет также выкладываться на странице мероприятия в Facebook.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

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