Facebook отчитался об удалении сети фальшивых российских аккаунтов

Социальные сети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и групп, через которые якобы «осуществлялись скоординированные акции» в отношении Украины. Как утверждается в сообщении главы департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшера, размещенном в на информационном сайте Facebook, речь идет о двух «не связанных друг с другом операциях, исходящих из России, в которых использовалась одна и та же тактика»:

«Мы удалили 97 учетных записей Facebook, страниц и групп, которые были причастны к скоординированному недостоверному поведению, в рамках работы единой сети из России, деятельность которой сосредоточена на Украине. Люди, стоящие за этими действиями, использовали фальшивые аккаунты для управления страницами и группами, распространения их контента и повышения вовлеченности, а также для привлечения людей к внеплатформенному домену, который собирает различный веб-контент. Они часто публиковали новости о местных и политических новостях, включая такие темы, как: военный конфликт в Восточной Украине; российская политика; политические новости в Европе; политика в Украине и гражданская война в Сирии. Мы уже отключили многие учетные записи участвующих в этой операции пользователей за различные нарушения, включая поддельные личности, и некоторые из обнаруженных нами действий были связаны с учетными записями, которые мы удалили в ходе предыдущих принудительных действий».

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В качестве примера материалов, подвергшихся удалению, приводится пост с анонимным комментарием на высказывания главы украинского МИД Павла Климкина об украинско-российских отношениях, а также пост под заголовком «В МИД РФ обвинили ВСУ в умышленном нападении на российских журналистов под Донецком».

Удаленные аккаунты и страницы были найдены «в ходе продолжающихся внутренних расследований предполагаемых скоординированных действий, имеющих отношение к России», — указывается в сообщении. Информация о предпринятых мерах «передана в правоохранительные органы, политикам и партнерам по бизнесу».

Кроме этого было удалено ещё 21 аккаунтов, которые сосредоточены на Австрии, Прибалтике, Германии, Испании, Украине и Великобритании.

В октябре прошлого года Facebook удалил страницы связанной с Россией компании Social Data Hub, занимающейся работой с социальными медиа, из-за нарушения условий пользовательского соглашения.

В марте уже текущего года компания удалила 2632 страницы, группы и учетные записи из Facebook и Instagram, связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово по причинам распространения в них недостоверной информации и пропаганды. На этот шаг Facebook вынужден идти в попытке обуздать использование сети для пропаганды, особенно в свете усиления контроля со стороны регулирующих органов.

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