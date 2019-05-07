«Нежелательный» видеоролик о нехватке школ продолжает собирать штрафы

Мировая судья участка №52 Прикубанского округа Краснодара Маргарита Ценина оштрафовала на 5 тысяч рублей краснодарца Евгения Грекова за репост у себя в Facebook ролика «Открытой России» о нехватке школ в Краснодаре. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт», осуществляющий защиту Грекова.

«Мне присудили штраф в 5 тысяч рублей. И это несмотря на то, что адвокат разбила позицию прокуратуры в пух и прах», — сказал активист.

Суд постановил признать Грекова виновным по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). «Видно было, что судье не хочется этим заниматься. Это была пародия на суд», — рассказал Греков. Он добавил, что сторона защиты будет обжаловать это решение суда.

Выступая в суде, защитник Елена Першакова отметила, что прокуратура не смогла даже указать время и место обнаружения правонарушения. Если бы в протоколе была бы указана дата, то по закону дело должны были прекратить, так как прошли сроки давности привлечения к ответственности. На вопрос юриста, почему в материалах дела отсутствует дата обнаружения правонарушения, помощник прокурора просто ответила: «Почему я должна вам отвечать?».

Ранее в Краснодаре Грекова вызывали в прокуратуру, у себя на странице в Facebook краснодарец писал, что у него взяли объяснения. «Сказали, еще до суда позовут и что незнание не освобождает. Никто никого ни в чем убеждать не собирается. Посмотрим решение. Опротестуем и т.д. и т.п.», — добавил Греков.

Евгений Греков — один из общественных активистов, действовавших на Кубани в 90-х и в начале 00-х. Он возглавлял рок-группу «Доктор Крупов», с которой выступал в центре Краснодара, создал общественную организацию «Южная волна», занимался правозащитой. В 2003 ему пришлось покинуть регион из-за преследования силовиков. В 2013 году он вернулся в край.

В своём Facebook активист так комментирует судебное решение:

«Как я ни упирался, как ни старался держаться подальше от политики на Кубани, чтобы не рисковать своей семьёй. От «государства» не скрыться. Оно чётко понимает, кто его главный враг и уже не намекает. Если в 90-х законодательная власть старалась не позволять исполнительной, через судебную преследовать гражданский активизм, и нам светили реальные аварии, обрезки трубы и кирпичи по голове у калитки, то теперь все законы есть и мне до реальной уголовки всего один штраф, за что-нибудь такое же абсурдное и не доказанное как и это дело. Особенно неприлично получить штраф за «Открытку», с которой у меня связаны самые неприятные моменты и впечатления (а теперь их ещё больше). И к деятельности которой я реально никогда не имел отношения… <…> надо как-то защитить семью. Моих мальчиков. Укрыть их от всего этого филиала Ада на Земле. Конечно мои сегодняшние проблемки не сравнить с тем, в какой репрессивной машине сгинули мои деды. Но чувствую ли я преемственность? Да! Осознаю!!!»

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Вышеупомянутый ролик о нехватке школ на Кубани уже не в первый раз становится причиной преследований местных активистов. За его размещение уже оштрафовали детского хирурга Яну Антонову и «яблочника» Александра Сафронова. За публикацию материалов другой «нежелательной» организации — «МБХ-Медиа» про рост курса доллара и цен была возбуждена административка в отношении депутата Ейского районного совета Александра Коровайного, и т.п., etc.

Многие правозащитники отметили нездоровый интерес властей к «нежелательным» организациям. Например, глава «Агоры» Павел Чиков считает, что теперь активисты «Открытки» под реальной угрозой административного, а затем и уголовного преследования. Но, как видим, для подведения под штрафы уже не обязательно состоять в «нежелательной» организации — достаточно опубликовать соответствующие материалы у себя на странице, причём если раньше опасно было открыто высказываться в ВКонтакте, то теперь власти обратили внимание и на Facebook. По крайней мере, такая практика сейчас тестируется на Кубани, и, как считает правозащитник и юрист Владислав Юсупов, от сопротивления общественности зависит — распространится ли она на всю остальную Россию.

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