Шатдауны в Ингушетии: интернет-глушилки в законе

Магасский районный суд в Республике Ингушетия признал законным отключение мобильного интернета в Ингушетии во время протестов, отклонив иск местного активиста Мурада Хазбиева к ФСБ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:

«Управление ФСБ по Ингушетии признало, что мобильный интернет (а именно сегменты LTE и 3G) отключался в республике не менее 8 раз за последний год. Основанием отключения каждый раз становилась угроза совершения «диверсионно-террористических актов». Странным образом отключения мобильного интернета в Ингушетии каждый раз совпадали с планировавшимися или проходившими протестными акциями (в большинстве своем против действий главы республики Юнус-Бека Евкурова о передачи части территории республики Чечне). Поскольку Закон о связи (статья 64) позволяет ФСБ приостанавливать оказание услуг связи, суд отказал в удовлетворении исковых требований».

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Как отметила «Медиазона», карточке дела на сайте суда в качестве ответчика также упоминается МВД. Хабзиев не согласен с решением суда и намерен обжаловать его. Свой иск к ФСБ и МВД был подан им в конце марта. Активист требовал признать незаконными действия ведомств, которые, по его мнению, привели к отключению мобильного интернета.

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