В Сан-Франциско откажутся от системы распознавания лиц

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) запретили полиции и другим ведомствам использовать системы распознавания лиц в городе. Постановление местных властей запрещает использовать как саму технологию, так и информацию, полученную из внешних систем, которые используют технологию. При этом запрет не повлияет на системы распознавания лиц, которые используют частные компании.

📣 San Francisco just declared that residents deserve a voice in decisions about high-tech surveillance.

We applaud the city for listening to the community, and leading the way forward with this crucial legislation.

Other cities should take note.https://t.co/97mjCb7mDN

— ACLU (@ACLU) May 15, 2019