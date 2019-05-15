В Сан-Франциско откажутся от системы распознавания лиц

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) запретили полиции и другим ведомствам использовать системы распознавания лиц в городе. Постановление местных властей запрещает использовать как саму технологию, так и информацию, полученную из внешних систем, которые используют технологию. При этом запрет не повлияет на системы распознавания лиц, которые используют частные компании.

📣 San Francisco just declared that residents deserve a voice in decisions about high-tech surveillance. We applaud the city for listening to the community, and leading the way forward with this crucial legislation. Other cities should take note.https://t.co/97mjCb7mDN — ACLU (@ACLU) May 15, 2019

Это решение, принятое Советом наблюдателей 8 голосами против 1, делает Сан-Франциско первым крупным американским городом, заблокировавшим инструмент, к которому обращаются многие силовые органы страны в поисках как мелких подозреваемых, так и преступников посерьёзнее. На сегодняшний день системы распознавания лиц установлены в аэропортах, на больших стадионах и в полицейских участках США.

В Соединенных Штатах уже давно растёт недовольство по факту применения подобных систем в течение многих лет властями разных штатов и городов. А с ростом использования облачных технологий и искусственного интеллекта проблема обострилась ещё больше.

Выступающие за гражданскую свободу организации опасаются, что правительство может злоупотреблять технологией и вести тотальную слежку за гражданами. Города Окленд и Сомервилль (штат Массачусетс) также рассматривают введение подобных запретов.

«У нас есть фундаментальная обязанность защитить общественность от возможных злоупотреблений», — сказал Аарон Пескин (Aaron Peskin), один из членов совета, выступавший за запрет. При этом он заявил, что данное постановление не является политикой борьбы против технологий.

Постановление также включает положение, согласно которому городские ведомства обязаны получить одобрение, прежде чем приобретать новые технические средства наблюдения. Им разрешили продолжать использовать оборудование, которое у них уже есть, включая полицейские камеры и считыватели номерных знаков.

В 2018 году полиция использовала технологию, чтобы найти подозреваемого в стрельбе в редакции газеты The Capital. Тогда же певица Тэйлор Свифт использовала систему распознавания лиц на своём концерте, чтобы отследить тайных преследователей.

В 2017 году технологию распознавания лиц начали использовать в России. В Москве установлено 160 тысяч камер наблюдения. Доступ к системе распознавания лиц имеют 16 тысяч сотрудников полиции и государственных учреждений.

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