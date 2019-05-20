К биометрии добавят абонентский номер и e-mail

На общественное обсуждение Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выложен проект постановления кабмина «О внесении изменения в состав сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. № 772».

Согласно принятому в конце июня прошлого года постановлению Правительства, «в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия РФ, размещаются следующие сведения:

а) биометрические персональные данные физического лица — гражданина Российской Федерации следующих видов:

— данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- видео устройств;

— данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств;

б) идентификатор сведений в соответствующем регистре юридических лиц или регистре органов и организаций федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» государственного органа, банка, иной организации в случаях, определенных федеральными законами, разместивших в электронной форме в единой биометрической системе биометрические персональные данные гражданина Российской Федерации, — основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

в) идентификатор сведений об уполномоченном сотруднике уполномоченной организации в регистре органов и организаций единой системы идентификации и аутентификации, разместившего в электронной форме в единой биометрической системе биометрические персональные данные гражданина Российской Федерации, — страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;

г) идентификатор сведений о физическом лице в регистре физических лиц единой системы идентификации и аутентификации, биометрические персональные данные которого размещаются в единой биометрической системе, — идентификатор учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации».

Минцифры предлагает расширить этот перечень и добавить следующий пункт:

«д) контактные данные физического лица (абонентский номер, адрес электронной почты)».

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В пояснительной записке сказано, что данные изменения позволят улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения

о которых содержатся в единой информационной системе. Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Принятие документа, уверены его авторы, не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Дата окончания общественного обсуждения — 31 мая 2019 г. Свои пожелания или замечания вы можете оставить на странице документа.

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