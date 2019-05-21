Госдума приняла законопроекты об электронном голосовании в Москве

Депутаты Государственной думы в третьем чтении проголосовали за два законопроекта, касающиеся электронного голосования:

№655192-7 «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», авторы — О.В.Савастьянова, И.Е.Марьяш, В.Н.Карамышев, А.А.Авдеев, Д.В.Ламейкин, М.В.Дегтярев, М.В.Емельянов, А.С.Грибов, Д.Ф.Вяткин, С.М.Боярский;

№654402-7 «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва», авторы — И.В.Белых, Д.Ф.Вяткин, М.В.Дегтярев, В.В.Селиверстов, Г.Г.Онищенко, М.В.Емельянов.

Перед первым голосованием выступила представитель «Единой России» Ольга Савастьянова, которая заверила — «проведение данного эксперимента не повлияет на легитимность результатов выборов». По её словам, противники законопроекта высказывали претензии к отсутствию ответа на вопросы о том, как будет проходить данное голосование процедурно, а также высказали сомнения в легитимности результатов. «То количество участников, которое примет участие, не повлияет на результаты выборов, — отметила она, а процедурные вопросы примет ЦИК».

Алексей Куринный (КПРФ) сразу заявил, что фракция не поддержит закон, хотя она совсем не против современных технологий, «а даже наоборот — двумя руками за». Однако нет уверенности, что процедура голосования будет прозрачной и контролируемой со стороны членов избирательных комиссий от партии, будет видна для наблюдателей и профессионалов — то есть программистов, которые смогли бы оценить чистоту всех процедур со своей стороны. Также он настаивал на том, что код должен быть открытым, и озвучил ещё ряд необходимых гарантий прозрачности, поскольку «сейчас гарантия только одна — это авторитет Центральной избирательной комиссии». Других гарантий пока не представлено, а к ЦИК у коммунистов нет доверия, особенно с учётом недавних выборов в Приморье. Фракция видит огромные риски в этом законе, поэтому проголосует против.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возразил коммунистам, что на всех заседаниях, где с фракциями звучали замечания к технической и регламентной части законопроекта, а сейчас, когда в зале присутствуют представители ЦИК, Московской избирательной комиссии и Лаборатории Касперского, они не звучат. По его мнению, разговор идет больше в политической плоскости.

Михаил Дегтярев (ЛДПР) заявил, что фракция проголосует за принятие закона, поскольку «полностью поддерживает курс на электронную демократию». Он также подчеркнул, что является одним из соавторов законопроекта, заверив — все итоги голосования, кто и как голосует, будут храниться в единой системе, «и это сохранит тайну голосования и обеспечит легитимность».

Николай Коломейцев из КПРФ на замечание Володина отреагировал тем, что фракция готова повторить все вопросы, которые были заданы во втором чтении, потому что на них ответов они так и не получили. Впрочем, и на эту реплику ответа в итоге не прозвучало.

Единоросс Виктор Карамышев аргументировал поддержку законопроекта тем, что «жизнь становится всё более цифровой», и если по месту жительства с помощью интернета можно сделать всё — от регистрации машины до устройства ребёнка в садик, то с выборами «царит крепостное право». Он подчеркнул, что использоваться будет система «Мобильный избиратель», которая зарекомендовала себя, и ней если были какие-то жалобы, то незначительные — ЦИК сама инициировала проверку. «Это только дальнейшее его развитие, фракция — за», — отметил он.

В итоге законопроект был принят 368 голосами «за», и 42 депутата проголосовало «против»:

Перед голосованием по второму законопроекту с докладом от комитета по контролю и Регламенту выступил Александр Авдеев (Единая Россия). Он ещё раз напомнил, что речь идёт об эксперименте, голосование будет на участках количеством от одного и не более трёх, а также попытался объяснить, почему оно состоится на сайте мэрии Москвы, а не на ГАС Выборы — этот вопрос очень смущал противников законопроекта. Подключение интернету системы ГАС Выборы, отметил он, не допускается из-за наличия в ней чувствительной информации — там сохраняются протоколы и персональные данные. К тому же, в отличие от федеральных порталов госуслуг, московский портал проводил идентификацию пользователей только по результатам их личного появления в МФЦ, и сейчас там зарегистрировано порядка 4,5 млн жителей Москвы.

Коммунист Валерий Рашкин обрушился с острой критикой законопроекта, заявив, что «реальной целью его является обкатка механизмов сохранения монополии Единой России, в то время как народ от неё уже буквально воротит».

«Им уже не хватает других способов фальсификации, — возмущался он. — Если возникнут претензии к голосованию, оппозиция теперь ничего не докажет. Экспертов КПРФ не допустят к сайту, а у Собянина будет контроль портала и ключи шифрования. Тайны голосования теперь нет. Если граждане проголосуют не так, это будет заметно. <…> Теперь уже не надо реальных избирателей. Как можно проверить, что проголосуют не вымышленные люди?»

Он также вспомнил про увольнение журналистов «Ъ», которые «запуганы властями» за опубликование табуированной информации, затем призвал голосовать только на избирательных участках, а предлагаемая система голосования и не обеспечивает тайны голосования, и не дает права обжаловать в судах.

Выступивший следом депутат Дегтярев положительно отозвался о законопроекте, заверив — он должен повысить явку на выборах.

Савастьянова сказала, что данный зксперимент даст возможность посмотреть на сам процесс электронного удаленного голосования, и уже тогда принять по нему решение.

«Цифровые технологии — не самоцель, они лишь помогут решить проблемы легитимности, прозрачности, вмешательства», — отметила она, попросив поддержать инициативу.

От Лаборатории Касперского выступил Евгений Барков, заявивший, что сейчас все жизненно важные системы завязаны на интернете, и безопасностью их заняты компетентные люди, обеспечивая работу многих отраслей — от заводов до аэропортов.

«Защита критических объектов — постоянная работа, она никогда не прекращается, — заявил он. — И вы посмотрите: сталь плавится, самолёты летают, всё работает. Ресурсов для выборов тоже хватит». После чего вкратце рассказал, как срабатывает идентификация пользователей.

Представители Московской избирательной комиссии и ЦИК также попросили поддержать законопроект, приведя уже по сути озвученные авторами законопроекта аргументы.

Законопроект получил поддержку 364 депутатов, 44 были против:

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