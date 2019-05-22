Миллионы европейцев попали под лавину дезинформации из интернета

Долгие поиски политической дезинформации, которая распространяется в соцсетях, главным образом — в Facebook, показали факт использования этой платформы для распространения фиктивной, рассчитанной на долгий эффект, информации. Её смогли увидеть миллионы избирателей перед выборами в ЕС, которые начнутся вот буквально на днях. Одно из таких исследования представила международная общественная организация Avaaz, опубликовавшая доклад «Праворадикальные сети обмана», где приведены результаты исследования распространения фейковых новостей и экстремистской пропаганды, связанной с выборами. Доклад стал результатом трехмесячного исследования в шести европейских странах — Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польше и Испании. Исследование проводилось независимыми экспертами и журналистами, которых привлекла к работе Avaaz.

⚠️⚠️BREAKING ⚠️⚠️ Days before the #EUElections2019 Avaaz investigators exposed a vast disinformation network pumping out divisive, white-nationalist, anti-immigrant content across Europe. Read and share!https://t.co/hfjBWEufKm — Avaaz (@Avaaz) May 22, 2019

В ходе работы в одной только соцсети Facebook были выявлены 550 подозрительных страниц и групп, а также 328 профилей, которые публиковали фейковые новости и видео и распространяли этот контент.

На эти профили и страницы было подписано почти 32 млн пользователей, и за три месяца они более 67 млн раз отметили этот контент как понравившийся, прокомментировали или поделились им.

Фальшивые аккаунты и странички, в большинстве ультраправой направленности, распространяли дезинформацию, и они не были идентифицированы Facebook, в то время как экспертами Avaaz обнаружить их удалось. Эти страницы имели больше подписчиков и взаимодействий, чем реальные странички ультраправых партий Европы, которые выступают против ЕС.

По мнению авторов исследования, создатели фейковых видео и новостей не пытались сделать свой контент убедительным или правдоподобным. Например, сообщения о преступлениях, якобы совершаемых беженцами, сопровождались видео с мигрантами, разбивающими полицейский автомобиль или насилующими женщин, которые оказывались кадрами из фильмов. В Германии широко распространялся контент в защиту писательницы Урсулы Хафербек, отрицающей холокост, публикации в фейковых профилях в поддержку ультраправой «Альтернативы для Германии» или просто изображения свастики. Во Франции это публикации о превосходстве белой расы, в Италии в искаженном виде преподносятся темы нелегальной иммиграции, в Великобритании продвигаются сайты, поддерживающие ультраправых активистов, которым запрещен доступ в Facebook, и т.д.

Миллионы европейцев оказались под влиянием лжи, манипуляций и ненависти… и большинство из них никогда об этом даже не узнает. И не узнают еще миллиарды людей, которые столкнутся с этим во время следующих выборов и следующих после них, если, конечно, Facebook не примет мер сейчас»,— говорится в докладе Avaaz.

Раньше в организации заявляли про наличие «ультраправых сетей дезинформации», которые действуют в Испании, Италии и Польше, и недавно представитель компании подтвердил изданию Techcrunch эту информацию.

«Над доклад содержит новую информацию для Франции, Великобритании и Германии», — отметил представитель Avaaz.

Обнаружены были, к примеру, фальшивые вирусные видео — одно из них набрало больше 10 млн просмотров, где показывались якобы мигранты в Италии, которые уничтожают полицейскую машину. На самом же деле видео было взято из художественного фильма, а сам фейк был развенчан ещё три года тому назад. Другое фейковое видео, которое распространялось в Польше, зафиксировало якобы насильственные действия мигрантов-таксистов в отношении европейских женщин.

Как отмечают в Avaaz, Facebook уже принял некоторые меры с учетом результатов исследования. Так, за последние недели были удалены 77 страниц и групп, а также 230 аккаунтов, распространяющих фейковый контент и экстремистскую пропаганду.

Специалисты Института проблем интернета в Оксфордском университете провели свое исследование, также касающееся проблемы распространения фейковой информации в соцсетях в преддверии выборов в Европарламент. Они пришли к похожему выводу, что и Avaaz. По их оценкам, фейковые новости в Facebook пользуются зачастую большей популярностью, чем новости из достоверных источников, и иногда количество комментариев, лайков и перепостов у фейковых новостей в несколько раз превышает таковое у достоверных новостей.

Самыми популярными темами для фейков в преддверии выборов являются иммиграция, исламофобия, евроскептицизм, деятельность европейских лидеров или партий.

При этом оказалось, что в Twitter фейковых новостей намного меньше, по данным Института проблем интернета, и пользователи этой сети не так часто делятся таким контентом. В целом лишь 4% контента, которым поделились в Twitter, можно отнести к недостоверным данным. И как отмечают исследователи, среди фейковых новостей, обнаруженных в ходе работы, практически не было контента из российских источников.

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