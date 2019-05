Миллионы европейцев попали под лавину дезинформации из интернета

Долгие поиски политической дезинформации, которая распространяется в соцсетях, главным образом — в Facebook, показали факт использования этой платформы для распространения фиктивной, рассчитанной на долгий эффект, информации. Её смогли увидеть миллионы избирателей перед выборами в ЕС, которые начнутся вот буквально на днях. Одно из таких исследования представила международная общественная организация Avaaz, опубликовавшая доклад «Праворадикальные сети обмана», где приведены результаты исследования распространения фейковых новостей и экстремистской пропаганды, связанной с выборами. Доклад стал результатом трехмесячного исследования в шести европейских странах — Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польше и Испании. Исследование проводилось независимыми экспертами и журналистами, которых привлекла к работе Avaaz.

Days before the #EUElections2019 Avaaz investigators exposed a vast disinformation network pumping out divisive, white-nationalist, anti-immigrant content across Europe. Read and share!https://t.co/hfjBWEufKm

