Центробанк не одобряет включение криптовалют в денежную систему

Центробанк РФ выступает против внедрения криптовалют в денежную систему. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что регулятор не видит возможности для того, чтобы цифровые валюты выполняли функцию денежного суррогата:

«Мы, в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов. В этой части точно нет».

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При этом глава ЦБ РФ отметила, что регулятор изучает возможность использования так называемых «стабильных монет» — стейблкоинов.

«ЦБ не против, прост ты должен быть в ответе за тех, кого приручил, — комментирует слова Набиуллиной профильный Telegram-канал CryptoВорчун. — Глава ЦБ РФ дала понять две вещи. Первую — ЦБ не допустит частные или корпоративные валюты без наличия «обеспечения». Ему не нужны денежные суррогаты без гаранта, которого нельзя наказать. Вторую — ЦБ изучает возможность допущения таких валют при наличии того самого пресловутого «обеспечения ценностью» или гаранта».

Под стейблкоинами, предполагает он, можно понимать или трактовать не только суррогаты обеспеченные фиатными валютами, но и валюты обеспеченные «ценностью» (например: природные ресурсы, продукция, etc).

«Сложность по которой ЦБ никак не может определиться «умный он или красивый» в том, что не всякая «ценность» поддается предсказуемому контролируемому или (главное) регулируемому измерению. Особенно при отсутствии открытого рынка сформированого отсутствием уникальности предложения и присутствием достаточного спроса на объект — гарант «ценности»», — подытоживает автор канала.

Набиуллина также заявила, что Банк России намерен изучить предложение по созданию привязанной к цене золота криптовалюты, которую можно было использовать для взаиморасчетов с другими странами.

«Что касается взаиморасчетов, то мы рассмотрим, конечно, ваше предложение по тому, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но, на мой взгляд, важнее развивать расчеты в национальных валютах», — сказал она.

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