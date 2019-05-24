Недоступный во всем мире «Слуга народа»

В адрес РосКомСвободы обратились пользователи, которые стали сообщать о недоступности видео сериала «Слуга народа» на официальном YouTube-канале.

При попытке запустить один из роликов возникает надпись «Это видео недоступно»:

Не открывается он и с применением средств обхода блокировок.

Мы попросили своих российских и зарубежных пользователей проверить доступность сериала, и выяснили, что его теперь нельзя посмотреть на YouTube в России, Израиле, США, Германии, Финляндии, но никаких проблем с этим видеоконтентом не ощущают жители Украины.

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По сообщению BBC, сериал стал недоступен также и в Британии.

Это временная мера, сообщил digital-директор «Студии 95» Сергей Пушкин. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», — сказал он. Какие именно юридические вопросы нужно урегулировать, он не уточнил.

Оказалось, что права на сериал купил «КиноПоиск» и пока сериал доступен только на сервисе.

Компания приобрела права у международного дистрибьютора Eccho rights, контракт вступил в силу в ночь с 23 на 24 мая. В «КиноПоиске» уточнили TJ, что у сервиса эксклюзивные права на показ в России и СНГ через весь интернет. В 2017 году права на показ сериала также купил Netflix.

«Слуга Народа» — сериал, состоящий из 51 серии. Первый сезон вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второй сезон появился в 2017 году, третий — 27 марта 2019 года. В апреле текущего года Зеленский был избран Президентом Украины. На этой неделе состоялась его инаугурация, он пришел на нее в Верховную раду пешком, приветствуя собравшихся в парке у парламента сторонников. Эти кадры напомнили многим сериал «Слуга народа».

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