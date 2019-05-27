Антипиратский частный реестр на нейросети

МКС завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра, бета-версия которого представлена в понедельник журналистам в Москве. «Реализация [антипиратского] меморандума — это яркий пример эффективной совместной работы правообладателей и интернет сервисов по борьбе с нелегальным распространением контента. Реестр содержит уже более 300 тыс. ссылок, — сказал президент МКС Михаил Демин. — Современное программное решение на основе самообучающихся систем значительно повысит эффективность борьбы с интернет-пиратством и будет способствовать дальнейшему росту потребления легальных видеосервисов».

По его словам, следующим шагом должно стать законодательное закрепление механизмов меморандума. «Разработка предложений к законопроекту ведется в МКС в конструктивном диалоге правообладателей и интернет-сервисов. Мы планируем завершить эту работу в июне», — добавил он.

Представитель МКС Лариса Нескороженкова пояснила, что над проектом работают все подписанты меморандума. «Мы взаимодействуем с Роскомнадзором, соответственно на следующем этапе — это будет Минкомсвязь и Минкультуры, и все заинтересованные стороны», — добавила она.

В реестре будет функционировать самообучающийся робот, который не ищет пиратский контент, а позволяет подавать заявления о нарушении прав для внесения ссылок в реестр. В основе решения — нейросети, которые анализируют содержание страниц, указанных в заявлениях: они позволят обрабатывать большую часть заявок автоматически и использовать ручную проверку в исключительных случаях. Как уточнили в пресс-службе МКС, робот способен обрабатывать до 500 ссылок в день. «Реестр нанесет серьезный удар по пиратам, лишив их основного источника трафика — поисковых систем»,— напомнил Михаил Демин.

В марте компания Яндекс запустила специальную программу-робота, которая позволит убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент. Робот ищет страницы, схожие с теми, что уже попали в реестр пиратов. Детально описывать принципы работы новой системы представитель Яндекса тогда не стал. Как уточнил на пресс-конференции МКС коммерческий директор Яндекса Леонид Савков, их робот никак не относится к представленной системе МКС, так как он именно ищет ссылки, но не относится к функционалу подачи заявлений об их внесении в реестр.

Крупнейшие медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством в ноябре прошлого года. Реестр пиратских ссылок должен был появиться через три недели после его подписания.

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