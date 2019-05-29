Интернет обходит ТВ

В России телевидение впервые уступило интернету в объеме суточной аудитории. Несмотря на то что телеканалы продолжают удерживать внимание большего числа людей за неделю и месяц, раскрыв продолжает сокращаться. В отчете агентства Mediascope за I-й квартал года приводятся данные по россиянам старше 12 лет, проживающим в городах с населением более 100 тысяч человек. В документе сказано, что Рунетом в сутки пользуются 75% жителей крупных городов, в то время как ТВ ежедневно смотрят 70,4% человек. Интернет востребован преимущественно у молодежи, а телеэфиру остаются верны только зрители старше 45 лет.

Для ТВ это системная проблема. Когда несколько лет назад крупные рекламодатели начали увеличивать расходы на интернет и телеканалам приходилось все активнее защищать свои позиции на рынке, главным аргументом телекомпаний стал как раз максимальный охват аудитории, который в России обеспечивал только эфир.

Молодые люди уже сейчас чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, последний «держится» за в основном счёт зрители старше 45 лет.

Исследование проводилось среди россиян старше 12 лет в городах с населением более 100 000 человек.

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