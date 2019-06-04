Штрафы за неуважение к власти: «реальные, а не сказочные»

Новые статьи Кодекса об административных нарушениях (КоАП) об оскорблении власти быстро пригодились для наказания тех, кто критикует российского президента. Разлетевшаяся по сети фраза о «сказочном ***********» родила уже три судебных дела. Первым обвиняемым стал новгородец Юрий Картыжев, вторым — соратник Навального и один из создателей ОЗИ Леонид Волков, третьим — житель вологодского села Верховажье Юрий Шадрин. Только если Шадрина и Картыжева привлекли за посты в ВКонтакте, то Волкову в вину ставят публикацию в Twitter.

В середине в отношении Шадрина мая было начато следствие по статье о мелком хулиганстве. Третьей ее части, той самой, где говорится о «явном неуважении». Автора первоначального заявления, Юрия Картыжева из Малой Вишеры в Новгородской области, уже наказали штрафом в 30 тысяч рублей — сейчас он пытается обжаловать это решение. Суд по делу Шадрина начнется 7 июня.

В Смоленске на блогера Сергея Командирова составили протокол по статье о неуважении к власти. Он опубликовал фотографию Владимира Путина также с оскорбительной подписью, взятой из известной украинской кричалки.

В Ярославле на автора фотографии надписи «Путин *****» на здании регионального МВД составили административный протокол об оскорблении власти и также приговорили к крупному штрафу. Кирилла Попутникова обвинили в «явном неуважении» к президенту России Владимиру Путину. Сейчас он ожидает апелляции. Ранее несколько ярославских изданий получили предписания Роскомнадзора удалить публикации, в которых рассказывалось о появлении этих граффити.

В городе Буе Костромской области возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Поводом стал появившийся в Сети видеоролик с критикой мэра, автор которого специально исказил фамилию градоначальника. В октябре 2018 года в сообществе «Мрачные поселки» разместили ролик от подписчика, на котором тот критикует результаты ремонта канализации. Мужчина использовал нецензурную лексику, назвал главу администрации города Игоря Ральникова созвучным словом. Для дачи показаний к следователям был вызван администратор сообщества Владислав Дружков. Он заявил, что не знает автора видео и не разделяет радикальность его суждений.

В Екатеринбурге начали заводить уголовные дела на участников протестов против строительства храма в сквере. Недавно суд признал местную жительницу Анну Балтину, которая является администратором сообщества «Парки и скверы», виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Она еще не решила, будет ли обжаловать постановление судьи, но заявила, что считает его несправедливым. Поводом к административному делу в отношении Балтиной стал пост, который был опубликован в середине мая на страницах сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook и во ВКонтакте. В нем предлагалось пойти погулять в сквере. Активистка сделала репост этого сообщения, а вечером в тот же день прошла первая акция протеста.

Как сообщил адвокат Алексей Бушмаков, активист Станислав Мельниченко проходит подозреваемым в деле по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Несмотря на серьёзность обвинений, в этой ситуации есть пара курьёзных моментов. В деле говорится об оскорблении сотрудника полиции — Евгения Александровича Крюкова, в отношении которого Мельниченко выражался нецензурно, а также демонстрировал оскорбляющие жесты. Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев обращает внимание на два важных нюанса:

«1. Майор Крюков был не в форме. Вот он, на фото (опубликовано «Новым днем») — просто мужик снимает происходящее на видео. Как можно было понять, что это представитель власти?

2. Станислав Мельниченко, по словам его адвоката, был не защитником сквера, а сторонником строительства храма. Дело нелепое. Если и наказывать человека за оскорбление, то за оскорбление частного лица (статья 6.51 КоАП, штраф от 1000 до 3000 рублей)».

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Но, кроме этого, пользователи соцсетей предположили, что Евгений Крюков -бывший участник известного стендап-дуэта из Екатеринбурга «Эйс Ментура», который многие могли видеть на ТНТ в программах «Смех без правил» и «Убойная лига». Естественно, найти ссылки в интернете для многих не оказалось проблемой.

Недавно генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что его ведомство продолжает работу над внесудебной блокировкой в Сети ресурсов, где содержится клевета и неуважение к органам власти. По его словам, в надзорном органе уже определены лица, ответственные за подготовку обращений в Роскомнадзор с требованием по ограничению доступа к подобным сайтам.

В качестве примера Чайка привел случай в Ярославле (мы о нём писали выше), где прокурором была инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, «выражающей явное неуважение к президенту РФ». «В результате нарушитель был привлечен к административной ответственности, доступ к ресурсу был заблокирован», — отметил он, также подчеркнув, что «практика формируется».

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