Россия и Китай вместе отрегулируют интернет

В Москве прошла встреча Президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обеих стран обсудили наращивание сотрудничества сразу по нескольким вопросам, в том числе в информационной сфере. Россия и Китай договорились «укреплять обмены в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве».

Кроме того, стороны согласились «совместно продвигать принцип управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин и Си Цзиньпин обещают «обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети «Интернет» на основе равноправного участия всех государств в данном процессе, способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством». В документе также сказано о намерении «продолжить работы в целях дальнейшей выработки в рамках ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и разработки универсального, юридически обязывающего документа по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Кроме того, Россия и Китай готовы «противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности, а также необоснованных рестрикций в отношении экспорта высокотехнологичной продукции», сказано в документе.

Напомним, в мае текущего года правительство США приступило к «выдавливанию» с американского рынка технологических компаний из Китая, в частности — в «чёрный список» была внесена Huawei из соображений «безопасности». Американским компаниям запрещено сотрудничать с ней без лицензии. Вслед за этим компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

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