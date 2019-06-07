Решение Яндекса о сотрудничестве с ФСБ не оценили пользователи

Правительство не помогло: управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян в разговоре с РБК на полях Петербургского экономического форума подтвердил сказанные накануне главой Роскомнадзора А.Жаровым слова, что решение с ФСБ по ключам шифрования было достигнуто:

«Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных».

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По его словам, решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но он отказался раскрыть детали.

«Яндекс» и ФСБ нашли решение по вопросу о передаче ключей шифрования для доступа к данным пользователей, заявил управляющий директор компании. Но он отказался раскрыть детали «решения» конфликтаhttps://t.co/qcunzXmAjG pic.twitter.com/XEqvFAP8uo — TJ (@tjournal) June 7, 2019

Реакция пользователей Сети была вполне предсказуемо негативной, в некоторых случая даже язвительной. Мы собрали мнения пользователей, а также представителей отрасли и журналистов, высказанные ими как после заявления Жарова, так и после того, как Яндекс подтвердил наличие консенсуса с ФСБ.

«Вот Максим Акимов на серьёзных щах сказал, что они всё сделают, чтобы Яндекс не пострадал, — иронизирует глава DiPHOST Филипп Кулин. — Что я должен сказать на это? А как же все остальные? А какже вот например хостеры, попавшие туда черт знает почему? Или вот тот же Телеграм? А, ну да, на прошлом ПМЭФ тоже что-то пафосно говорили какие-то наделенные властью люди и все слова закончились с концом форума. не сложно не реагировать на медиаповоды. Но я предупреждаю, что публичная часть ПМЭФ — пустышка не означающая вообще ничего. Все вот эти три дня цитат «Акимов сказал», «Жаров сказал», «ещё какой-то чёрт в костюме сказал» — пустое, не заслуживающее никакого внимания, словоблудие».

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своём Telegram написал следующее:

«Что касается слов Жарова про Яндекс, то становится вполне очевидным, что никакой бумаги из ФСБ не было. (Еще один большой глоток из кружки «А я говорил!», извините). У Яндекса не только хороший GR, но и PR — не в плане пресс-релизов, конечно».

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Пользователи в своей реакции на заявление Яндекса продемонстрировали ожидаемо негативную реакцию:

«Яндекс» и ФСБ нашли решение по вопросу о передаче ключей шифрования. Но решение вам не понравится. — Di Elshin (@dielshin) 7 червня 2019 р.

Совместное заявление Яндекса и ФСБ- «Уважаемые пользователи, не волнуйтесь! Мы нашли решение по проблеме передачи ключей шифрования! Мы передали ключи шифрования!»😂 — Максим (Trial) (@ichteolog) 7 червня 2019 р.

Яндекс все — RIP https://t.co/D9MbIKyUKy — Ivan Shmykov (@Ivan_Shmykov) June 7, 2019

Ничего нового и так всё было ясно. @Google

тут тоже не спасёт им в России, либо работать по закону РФ, либо покидать рынок РФ. Мы для них не очень то большой рынок. Если включат изоляцию интернета, то @yandex

будет просто монополистом и тогда вообще ничего не теряет. — житель Кёнигсберга (@koenigsbergoff) June 7, 2019

«На этой неделе стало известно, что власти России принуждают Яндекс предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей, — пишет Павел Дуров в своем Telegram. — Это продолжение тренда давления на бизнес российских IT-компаний. Достаточно вспомнить историю ВКонтакте с его национализацией и последующими “делами о репостах”.

Характерно, что этот тренд развивается на фоне полного игнорирования требований российских властей глобальными IT-монополиями. Подобное выборочное применение правил приводит к тому, что власти России сами выдавливают пользователей в иностранные ресурсы. В итоге Яндекс теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из ВКонтакте в Instagram и YouTube. Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной “суверенности” российского сегмента интернет под контроль США – вместе с данными десятков миллионов российских граждан».

Напомним, ФСБ потребовала у Яндекса ключи для дешифровки данных пользователей сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, которые находятся в реестре организаторов распространения информации. Согласно «пакету Яровой», это накладывает обязательства делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.

Эксперты предположили, что ФСБ интересуют сессионные ключи, которыми шифруются не только сообщения пользователей, но и все метаданные (когда, кто, с какого IP-адреса заходил в аккаунт и т. д.), а также логины и пароли. Таким образом, при наличии этих ключей спецслужба получит доступ к электронным почтовым ящикам граждан и их облачным хранилищам.

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