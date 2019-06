Свободу Ивану Голунову!

На днях российскую общественность всколыхнуло событие, которое может впоследствии сказаться на свободе слова, на журналистике, а также в целом на состоянии прав человека. 6 июня 2019 года в 14:30 в центре Москвы сотрудниками полиции был задержан журналист-расследователь, корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Его подозревают в хранении и попытке сбыта наркотиков. В квартире Ивана был проведён обыск, после чего в СМИ появились фотографии якобы из его квартиры, «доказывающие» причастность журналиста к наркоторговле. По мнению правозащитников, журналистского сообщества и многих общественных деятелей, процедура задержания и дальнейшие оперативные действия в отношении Голунова были проведены с грубыми нарушениями законодательства, а само «дело Голунова» — полностью сфабриковано, с целью воспрепятствования дальнейшей профессиональной деятельности журналиста.

Позже выяснилось, что опубликованные на официальном сайте МВД фотографии нарколаборатории и наркотиков были сделаны в другой квартире, причем на них ссылался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о деле Голунова. Позже в МВД уточнили, что в квартире Ивана Голунова была сделана только одна фотография.

Сам Голунов своей вины не признал. Он заявил, что никогда не имел дела с наркотиками, за исключением таблеток с «легкими психотропными веществами», прописанных врачом. Анализ мочи, взятый сразу после задержания, также не выявил следов наркотиков. Коллеги Голунова связали задержание с профессиональной деятельностью журналиста.

Задержание Ивана Голунова вызвало реакцию международных авторитетных журналистских и правозащитных организаций, а также большой негативный отклик в российском обществе. 7-8 июня безостановочно проходят одиночные пикеты в его поддержку: в Москве у главного управления Министерства внутренних дел и возле Никулинского суда, а также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах.

Российские издания «Ъ», Ведомости и РБК выступили с совместным заявлением в поддержку журналиста:

«Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.

Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех».

.

Также многие новостные ресурсы вышли с одинаковой первой полосой, посвящённой Голунову:

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиковhttps://t.co/nzWPmmJPuH pic.twitter.com/kHeElVp23P — РБК (@ru_rbc) June 9, 2019

В защиту Голунова выступили Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди.

О деле Ивана Голунова на открытии кинофестиваля «Кинотавр» говорил актёр Константин Хабенский. Он возглавляет жюри конкурса. «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — сказал Хабенский, добавив, что если это получится, то похожая судьба грозит и «Кинотавру». Под аплодисменты зала актёр призвал всех «тоже быть вместе».

Хабенский на открытии «Кинотавра»: Так вот видите, получается, сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду, и если это получится, то, друзья мои, этот замечательный фестиваль может тоже оказаться неудобным pic.twitter.com/AKme7rMhP8 — Meduza (@meduzaproject) June 9, 2019

Ведущая «Итогов недели» на НТВ Ирада Зейналова посвятила ситуации с уголовным делом в отношении Ивана Голунова полторы минуты в конце программы. «От нас зависит, какой будет страна. Будем мы гражданами или нет. И во что мы будем верить. Тест на доверие мы проходим прямо сейчас. В Москве задержан наш коллега, журналист Иван Голунов. Полиция уверяет, что он пытался продать наркотики и предъявляет некие пакетики. Даже после ареста опубликовали фотографии некой лаборатории, но вдруг оказалось, что фотографии не из его квартиры. Полиция попыталась безуспешно объяснить, что за путаница», — сказала она.

Зейналова рассказала, что в защиту Голунова выступили его коллеги, которые заявляли, что он занимается журналистскими расследованиями и что в связи с этим ему неоднократно поступали угрозы. Зейналова также упомянула, что в день задержания Голунов сдал в редакцию «новую разоблачительную статью».

Дело журналиста вызвало широкий резонанс далеко за пределами России.

Ivan Golunov, one of best investigative journalists in Russia, arrested for drug possession—he says cops beat him up and planted two bags of dope. Hard not to judge in light of his recent exposes of corruption inside Moscow city administration. https://t.co/3dqWrKfXqS — Joshua Yaffa (@yaffaesque) June 7, 2019

Protests continued on Sunday evening in Moscow in support of investigative journalist Ivan Golunov. pic.twitter.com/QxGKATAHnD — Elena Holodny (@ElenaHolodny) June 9, 2019

“The police have declared war on journalists,” declares one Russian newspaper today. Reporters express outrage at the detention of a well-known investigative journalist. Out of solidarity three papers feature the same front page & headline: “I/We Are Ivan Golunov” #ReadingRussia pic.twitter.com/hQJTdj9qvC — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 10, 2019

Russian Ministry of Health’s toxicologist admits on propaganda weekly round-up that no drugs found in Golunov’s urine. Unusual things are going on behind the scenes. Golunov case remarkable on 2 fronts: the show of journo solidarity; authorities’ unprecedentedly quick climb down. https://t.co/CR6ay36Igd — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 9, 2019

Who is Russian journalist Ivan Golunov and why was he arrested? – video profile https://t.co/Ay6TikXfyN — The Guardian (@guardian) June 9, 2019

9 июня в Никулинском райсуде Москвы прокурор запросил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, адвокаты выразили сомнения в достоверности улик и сказали, что Голунов может находиться под домашним арестом — поскольку в СИЗО к нему могут применить психологическое и физическое давление. Иван Голунов сказал, что не оказывал сопротивления, с мерой пресечения не согласен и готов сотрудничать со следствием, «если оно будет придерживаться честных правил игры». Судья в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест по месту прописки до 7 августа.

В защиту Голунова, а также за свободную журналистику и кардинальную реформу правоохранительной системы в России выступил Общероссийский гражданский форум. В заявлении ОГФ говорится:

«Действия правоохранительных органов в истории с задержанием журналиста не выглядят законными и правомерными. Его арест производился внезапно и в грубой форме, больше 12 часов ему не давали возможности связаться с кем-либо, в том числе с адвокатом, более суток Иван находился без сна и еды. Известно о жалобах журналиста на избиения в ходе проведения следственных действий, а также на наличие серьезных нарушений при проведении обыска. К примеру, Ивана около получаса держали вне его собственной квартиры, пока оперативники могли проводить в ней какие-либо операции без присутствия в ней самого Ивана. Действия сотрудников правоохранительных органов радикально снижают и без того невысокое доверие граждан к полиции, задача которой — защищать конституционные права граждан и свободу СМИ, гарантированную Конституцией Российской Федерации. Задержания выходящих на одиночные пикеты в защиту коллеги журналистов только усиливают восприятие действий полиции как направленных против свободы слова и выражения своего мнения. Оргкомитет Общероссийского гражданского форума поддерживает заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ и выступает за освобождение Ивана Голунова, как и многие другие гражданские организаций в России. Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив неоднократно предлагали меры, связанные с реформой правоохранительной системы, расширением общественного контроля над полицией, усилением прав и позиции защиты, а также поддержанием свободы СМИ. Мы считаем, что происходящие события являются ярким подтверждением необходимости кардинальных изменений в судебной и правоохранительной системах России. Мы призываем все сообщество Форума, всех, кто разделяет позицию о недопустимости подобных действий, присоединиться к нашему заявлению и подписать его».

.

РосКомСвобода присоединяется к этим требованиям, а также призывает всех неравнодушных оставить свои подписи под заявлением ОГФ.

Поддерживаем заявление от ОГФ по ситуации с Иваном Голуновым и со свободой СМИ в целом и необходимостью кардинальных изменений в судебной и правоохранительной системах России.

Заявление: https://t.co/2tHcoCZHjh

Сбор подписей: https://t.co/b8SC6tRQzV pic.twitter.com/IToFMASoFN — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) June 9, 2019

12 июня, сообщают коллеги Голунова, в Москве пройдёт марш в его поддержку. Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело». Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове. Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Мы считаем, что именно общественный резонанс, профессиональная солидарность и неравнодушие помогли Ивану Голунову избежать СИЗО, и только продолжение гражданского давления способно не просто освободить неправомерно задержанного журналиста, но также не даст столь нагло наступать на свободу СМИ и права человека в целом.

.

.