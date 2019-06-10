10.06.2019
Свободу Ивану Голунову!
РосКомСвобода поддерживает общественную кампанию за освобождение журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано обвинение о покушении на сбыт и производство наркотиков

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На днях российскую общественность всколыхнуло событие, которое может впоследствии сказаться на свободе слова, на журналистике, а также в целом на состоянии прав человека. 6 июня 2019 года в 14:30 в центре Москвы сотрудниками полиции был задержан журналист-расследователь, корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Его подозревают в хранении и попытке сбыта наркотиков. В квартире Ивана был проведён обыск, после чего в СМИ появились фотографии якобы из его квартиры, «доказывающие» причастность журналиста к наркоторговле. По мнению правозащитников, журналистского сообщества и многих общественных деятелей, процедура задержания и дальнейшие оперативные действия в отношении Голунова были проведены с грубыми нарушениями законодательства, а само «дело Голунова» — полностью сфабриковано, с целью воспрепятствования дальнейшей профессиональной деятельности журналиста. 

Позже выяснилось, что опубликованные на официальном сайте МВД фотографии нарколаборатории и наркотиков были сделаны в другой квартире, причем на них ссылался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о деле Голунова. Позже в МВД уточнили, что в квартире Ивана Голунова была сделана только одна фотография.

Сам Голунов своей вины не признал. Он заявил, что никогда не имел дела с наркотиками, за исключением таблеток с «легкими психотропными веществами», прописанных врачом. Анализ мочи, взятый сразу после задержания, также не выявил следов наркотиков. Коллеги Голунова связали задержание с профессиональной деятельностью журналиста.

Задержание Ивана Голунова вызвало реакцию международных авторитетных журналистских и правозащитных организаций, а также большой негативный отклик в российском обществе. 7-8 июня безостановочно проходят одиночные пикеты в его поддержку: в Москве у главного управления Министерства внутренних дел и возле Никулинского суда, а также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах.

Российские издания «Ъ», Ведомости и РБК выступили с совместным заявлением в поддержку журналиста:

«Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.
Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.
Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.
Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех».

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Также многие новостные ресурсы вышли с одинаковой первой полосой, посвящённой Голунову:

В защиту Голунова выступили Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди.

О деле Ивана Голунова на открытии кинофестиваля «Кинотавр» говорил актёр Константин Хабенский. Он возглавляет жюри конкурса. «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — сказал Хабенский, добавив, что если это получится, то похожая судьба грозит и «Кинотавру». Под аплодисменты зала актёр призвал всех «тоже быть вместе».

Ведущая «Итогов недели» на НТВ Ирада Зейналова посвятила ситуации с уголовным делом в отношении Ивана Голунова полторы минуты в конце программы. «От нас зависит, какой будет страна. Будем мы гражданами или нет. И во что мы будем верить. Тест на доверие мы проходим прямо сейчас. В Москве задержан наш коллега, журналист Иван Голунов. Полиция уверяет, что он пытался продать наркотики и предъявляет некие пакетики. Даже после ареста опубликовали фотографии некой лаборатории, но вдруг оказалось, что фотографии не из его квартиры. Полиция попыталась безуспешно объяснить, что за путаница», — сказала она.

Зейналова рассказала, что в защиту Голунова выступили его коллеги, которые заявляли, что он занимается журналистскими расследованиями и что в связи с этим ему неоднократно поступали угрозы. Зейналова также упомянула, что в день задержания Голунов сдал в редакцию «новую разоблачительную статью».

Дело журналиста вызвало широкий резонанс далеко за пределами России.

9 июня в Никулинском райсуде Москвы прокурор запросил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, адвокаты выразили сомнения в достоверности улик и сказали, что Голунов может находиться под домашним арестом — поскольку в СИЗО к нему могут применить психологическое и физическое давление. Иван Голунов сказал, что не оказывал сопротивления, с мерой пресечения не согласен и готов сотрудничать со следствием, «если оно будет придерживаться честных правил игры». Судья в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест по месту прописки до 7 августа.

В защиту Голунова, а также за свободную журналистику и кардинальную реформу правоохранительной системы в России выступил Общероссийский гражданский форум. В заявлении ОГФ говорится:

«Действия правоохранительных органов в истории с задержанием журналиста не выглядят законными и правомерными. Его арест производился внезапно и в грубой форме, больше 12 часов ему не давали возможности связаться с кем-либо, в том числе с адвокатом, более суток Иван находился без сна и еды. Известно о жалобах журналиста на избиения в ходе проведения следственных действий, а также на наличие серьезных нарушений при проведении обыска. К примеру, Ивана около получаса держали вне его собственной квартиры, пока оперативники могли проводить в ней какие-либо операции без присутствия в ней самого Ивана.

Действия сотрудников правоохранительных органов радикально снижают и без того невысокое доверие граждан к полиции, задача которой — защищать конституционные права граждан и свободу СМИ, гарантированную Конституцией Российской Федерации. Задержания выходящих на одиночные пикеты в защиту коллеги журналистов только усиливают восприятие действий полиции как направленных против свободы слова и выражения своего мнения.

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума поддерживает заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ и выступает за освобождение Ивана Голунова, как и многие другие гражданские организаций в России.

Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив неоднократно предлагали меры, связанные с реформой правоохранительной системы, расширением общественного контроля над полицией, усилением прав и позиции защиты, а также поддержанием свободы СМИ. Мы считаем, что происходящие события являются ярким подтверждением необходимости кардинальных изменений в судебной и правоохранительной системах России.

Мы призываем все сообщество Форума, всех, кто разделяет позицию о недопустимости подобных действий, присоединиться к нашему заявлению и подписать его».

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РосКомСвобода присоединяется к этим требованиям, а также призывает всех неравнодушных оставить свои подписи под заявлением ОГФ.

12 июня, сообщают коллеги Голунова, в Москве пройдёт марш в его поддержку. Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело». Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове. Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Мы считаем, что именно общественный резонанс, профессиональная солидарность и неравнодушие помогли Ивану Голунову избежать СИЗО, и только продолжение гражданского давления способно не просто освободить неправомерно задержанного журналиста, но также не даст столь нагло наступать на свободу СМИ и права человека в целом.

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