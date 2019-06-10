Ставропольская полиция для поиска экстремизма в Сети закупает «Фоб»

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер «на поставку аппаратно-программного комплекса для автоматизации процесса выполнения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности для нужд (экспертно-криминалистического центра) ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в рамках государственного оборонного заказа на 2019 год». Стоимость закупки — 578 450 рублей.

Как следует из технического задания, ставропольских правоохранителей интересует аппаратно-программный комплекс для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности «Фоб» (АПК «Фоб»), о котором РосКомСвобода уже ранее неоднократно рассказывала в своих предыдущих публикациях. Принят данный АПК на снабжение органов внутренних дел РФ на основании приказа МВД России от 29.08.2016 № 499 дсп, также говорится в документации к закупке.

Напомним, разработан данный АПК по заявке Экспертно-криминалистического центра МВД России. «Фоб» представляет собой компьютер с набором необходимого периферийного оборудования и устройств ввода-вывода, а основой комплекса является специальное программное обеспечение, в том числе информационно-поисковая система по экстремистским материалам.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 18.06.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме 21.06.2019 г.

Если обратиться к протоколам рассмотрения предыдущих заявок, размещённых пермскими и новосибирскими правоохранителями, можно увидеть — ни одной заявки к обозначенному в госзакупке сроку (16 и 26 ноября 2018 года) так и не поступило.

Обо всех изменениях, которые произойдут в ставропольской закупке, мы сообщим вам, либо вы можете самостоятельно проследить за её судьбой, воспользовавшись порталом «Мониторинга госзакупок в области интернета».

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