Домены первого уровня .RU, .SU и .РФ войдут в зону «суверенного Рунета»

Власти продолжают разрабатывать подзаконные к федеральному закону 90-ФЗ (о «суверенном Рунете»). На этот раз речь идёт о доменных именах, которые войдут в национальную доменную зону России. Согласно проекту приказа Роскомнадзора, перечень таких имён будет включать следующие имена:

«Российскую национальную доменную зону составляют следующие группы доменных имен:

а) доменные имена, входящие в домен первого уровня .RU;

б) доменные имена, входящие в домен первого уровня .РФ;

в) доменные имена, входящие в домен первого уровня .SU;

г) доменные имена, входящие в домен первого уровня, находящийся под управлением российского юридического лица».

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В пояснительной записке сказано, что проект приказа РКН «разработан в рамках в рамках реализации части 3 статьи 14.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Напомним, данная статья была введена вышеупомянутым федеральным законом «о суверенном Рунете».

Дата окончания общественного обсуждения — 24 июня 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете высказать на странице документа.

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