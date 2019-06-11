Илья Мэддисон больше не экстремист

Суд в Москве удовлетворил ходатайство видеоблогера Ильи Мэддисона (настоящая фамилия – Давыдов), после чего с него была снята судимость. Об этом говорится на сайте Тушинского суда Москвы. Судимость с него была снята из-за декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Прошлым летом Мэддисон получил полтора года условно за «Шутку про Коран». Теперь с него сняли судимость из-за смягчения 282-й статьи https://t.co/ivzrhrnz78 — Медиазона (@mediazzzona) June 11, 2019

По данным СМИ, Давыдов сам подал заявление о снятии судимости в связи со смягчением 282 статьи, хотя в разговоре с TJ заявил, что «ничего про это не знает» и добавил, что к делу «никакого отношения не имеет». Блогер не пояснил, подавали ли его адвокаты ходатайство в суд.

О деле против видеоблогера стало известно в феврале 2017 года. Тогда прокуратура Чечни возбудила уголовное дело из-за видеоролика под названием «Шутка про Коран», где Мэддисон рассказал про то, как он оказался с Кораном в туалете. Позже он уточнил, что в руках была Библия. В апреле 2017-го Минюст внес видеоролик в список экстремистских материалов.

Как заявляло обвинение, психолингвистическая экспертиза установила, что в ролике содержатся «действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство». В июне 2017 года грозненский суд признал экстремистским другое видео Мэддисона под названием «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах».

Сам блогер позже рассказывал о поступавших ему угрозах, а его знакомые – о том, что Давыдову пришлось даже на время покинуть Россию.

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