Приложениям Касперского и Яндекса пришлось урезать функционал из-за политики Google

Некоторые функции приложения Яндекса и антивируса Kaspersky Internet Security для мобильной oперационной системы Android оказались недоступны пользователям. Их функционал был ограничен из-за новой политики Google по использованию принадлежащей ему системы Android.

Проблему заметили пользователи магазина приложений Google Play, о чём уведомили в комментариях.

Пользователи Яндекса пишут о невозможности воспользоваться встроенной в приложение услугой «Автоматический определитель номера» (АОН), а Kaspersky Internet Security — на исчезновение функции «Фильтр звонков», которая позволяла блокировать звонки с определенных номеров телефона. Официальные представители Яндекса и «Лаборатории Касперского» на страницах в Google Play в ответ на жалобы пользователей утверждают, что проблема возникла «из-за ограничений, введенных Google».

«В конце 2018 года Google объявил об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность. Чтобы у пользователя работал определитель номера в приложении Яндекс, ему теперь необходимо установить «Алису», которая является частью приложения, голосовым помощником по умолчанию», — сообщил представитель Яндекса.

Представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Булай рассказал РБК, что компания удалила из мобильного приложения Kaspersky Internet Security для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» (ограничивает сбор данных об активности пользователя в интернете со стороны различных веб-сервисов) и «СМС-антифишинг» (блокирует ссылки на вредоносные сайты в СМС). Это было сделано, «чтобы наши решения работали в соответствии со вступившими в силу изменениями в политике Google, касающимися ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации, такой как СМС и журнал отслеживания звонков», сообщил Булай.

В Google отказались комментировать «отдельные случаи» изменений функционала приложений из-за правил использования Android.

Google объявил об изменениях в политике использования Android в конце 2018 года и дал разработчикам мобильных приложений время до 9 марта текущего года, чтобы они привели свою продукцию в соответствие с новыми правилами. Согласно им, мобильные приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и sms, если они в состоянии работать без него.

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