Депутаты обяжут Visa и Mastercard локализовать в РФ сервисы безопасности интернет-платежей

Россия может обязать международные платежные системы передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в НСПК (100%-ная «дочка» Центробанка), следует из поправок в закон о национальной платежной системе ко второму чтению. Речь идет о протоколе 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете. На мобильный телефон плательщика отправляется sms, содержащее динамический код. В большинстве случаев это позволяет удостовериться, что платеж совершает именно держатель карты.

Сейчас Visa и Mastercard с банками-эмитентами самостоятельно обрабатывают запросы по 3D Secure. Если против банка введут санкции, держатели его карт не смогут получить доступ к сервису. Платежи будут проводиться через НСПК, но будут менее защищены.

Пункт о передече функции 3D Secure «дочке» ЦБ появился, поскольку в последнее время часто поднимался вопрос о полной локализации трафика, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

НСПК создана в 2014 году. Тогда из-за санкций в России заблокировали карты Visa и Mastercard, выпущенные банком «Россия» и «СМП банком». После этого был принят закон, обязавший международные платёжные системы передать НСПК обработку операций по картам в России: если они перестанут обслуживать какой-то банк, внутри страны операции по его картам будут проходить.

Изначально НСПК предлагала запуститься без 3D Securе, но в итоге международные системы продолжили обрабатывать запросы по этой функции самостоятельно. В текущем виде закон не обязывает передавать НСПК функции 3D Secure, отмечают сотрудники нескольких платёжных систем.

Согласно законопроекту, системно значимые банки с 1 ноября 2019 года должны обращаться для аутентификации своих клиентов в НСПК, остальные банки — с ноября 2020 года. Пункт о локализации 3D Secure был внесён после консультаций с ЦБ и экспертами, говорит председатель Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков.

Если поправки примут, банкам придётся отправлять запросы на авторизацию по 3D Secure не напрямую в платёжную систему, как сейчас, а в НСПК. По словам директора процессингового центра «Картстандарт» Майи Глотовой, банки могут успеть провести работы до ноября, но им потребуются дополнительные средства на разработку и интеграцию — в части эмиссии и эквайринга.

В данный момент ко второму чтению готовятся два законопроекта, касающиеся национальной платёжной системы:

№473002-7 авторства депутата В.Резника;

№603192-7, разработанный группой депутатов — И.Дивинским, А.Аксаковым, О.Николаевым, А.Геттой, С.Чижовым, М.Романовыс и членом Совета Федерации Н.Журавлевым.

Поправки к обоим документам были сформированы в конце мая текущего года.

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