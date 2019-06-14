За I квартал сборы от «налога на Google» почти сравнялись с суммой за весь 2018 год

Зарубежные интернет-компании заплатили в первом квартале текущего года «налог на Google» на 12 миллиардов рублей, почти сравнявшись со сборами за весь 2018 год, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

«С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель – физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 миллиардов рублей. Для сравнения за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

Глава ФНС отметил, что 70% начислений НДС приходится на крупнейшие IT-компании, в числе которых Google, Apple, Facebook, Booking.com и другие. Всего на учет в налоговые органы встали 1580 компаний, добавил Мишустин.

Закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, будут обязаны уплачивать НДС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Документ стал известен в интернет-среде как «налог на Google».

После его введения иностранные компании, предоставляющие онлайн-услуги, включили этот налог в стоимость своих продуктов, так что фактически его оплачивают сами россияне.

Иностранные организации, оказывающие электронные услуги в B2B-сегменте, с 1 января 2019 года обязаны встать на налоговый учет и самостоятельно уплачивать НДС в России.

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