Атака на Telegram-аккаунты уральских журналистов

Журналисты из Екатеринбурга сообщили о новых попытках взлома их аккаунтов в мессенджере Telegram, на сей раз — с польских и норвежских IP-адресов. Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев назвал это «новой волной» попыток получить несанкционированный доступ к учётным записям «политически активных медийщиков»:

«…пытались взломать телеграм-аккаунты политолога Федора Крашенинникова, директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова и учредителя Znak.com Аксаны Пановой. Использовались европейские IP (в частности польские и норвежские)».

.

«Что тут сказать? Дорогие коллеги! Пользуйтесь двухэтапной идентификацией, почаще меняйте пароли, используйте сикрет-чаты, чистите конфиденциальные переписки и соблюдайте сетевую гигиену», — добавляет он.

Напомним, предыдущая попытка взлома произошла в конце мая текущего года, и она также касалась журналистов из Екатеринбурга. Злоумышленники попытались получить доступ к аккаунту Колезева с испанского IP, но «споткнулись о двухэтапную аутентификацию». Позже шеф-редактор Znak’а сообщил, что с того же ip-адреса попытались взломать каналы других уральских журналистов, в частности, Андрея Варкентина, который ведет Telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга», а также аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной и заместителя главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.

Затем об аналогичных ситуациях сообщили глава коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов и журналист «Медузы» Дмитрий Андреев, который живет в Екатеринбурге.

«Код Дурова» сообщал, что в случае Дмитрия Колезева злоумышленники правильно ввели код подтверждения из смс-сообщения, но ошиблись с кодом для двухфакторной аутентификации. По данным издания, это означает, что неизвестные либо имели физический доступ к сим-карте журналиста, либо с помощью мобильного оператора временно изменили привязку номера к другой сим-карте.

Сам Колезев предположил, что попытки взлома могут быть связаны с освещением скандала вокруг строительства храма Святой Екатерины.

Напомним, первая волна взломов Telegram журналистов и общественников прошла ещё в 2016-2017 г.г.

Сначала хакеры в мае 2016 года получили доступ к аккаунтам сотрудника ФБК Георгия Албурова и директора НКО «Образ будущего» Олега Козловского. Затем в июле того же года была взломана учётная запись журналиста и одного из создателей «Диссернета» Сергея Пархоменко. В конце мая 2017 года неизвестные взломали два почтовых ящика, а также аккаунты в мессенджере Telegram и Facebook корреспондента «Дождя» Михаила Рубина.

.

.