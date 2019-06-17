Роскомнадзор вычищает информацию о межнациональном конфликте в Пензенской области

Роскомнадзор заявил об удалении из социальных сетей недостоверной информации по конфликту в Чемодановке в Пензенской области. «Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За день до этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в социальных сетях «идёт массовое распространение ложной информации» об этом конфликте. Он уточнил, что «фейки» распространяют при поддержке Америки и Запада.

«МБХ Медиа» обратило внимание, что ВКонтакте заблокировал сообщество «Чемодановка в огне». На странице заглушки сказано, что это произошло из-за призывов к насильственным действиям.

Местная жительница сообщила, что группа была создана недавно и посвящена конфликту, произошедшему в селе. «Там на стене были фразы от жителей вроде: «хватит терпеть все что происходит в стране, Путин нас не спасет, делаем все сами, здесь и сейчас»», — сказала она.

В середине июня текущего года в селе Чемодановка произошла драка между местными жителями и представителями цыганской диаспоры. По данным полиции, в драке участвовало 10, по словам жителей — более 150 человек. Один из пострадавших в драке впоследствии скончался в реанимации.

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