Мираторг vs Интернет: «мясное дело»

Видео «о мясе Мираторга» суд посчитал порочащим деловую репутацию, удовлетворив исковые требования холдинга в полном объёме.

На видео демонстрируется некачественная мясная продукция, которую якобы поставляет данная компания, однако нет доказательств, что это мясо действительно было произведено Мираторгом.

Мираторг рассматривает защиту своей деловой репутации как стратегически важное направление, говорят в компании. Она также считает недопустимым распространение непроверенной и не соответствующей действительности информации, которая негативно влияет на имидж холдинга и вводит в заблуждение аудиторию ресурса, в том числе сотрудников компании, партнеров, потребителей.

По информации компании, видеоролик в интернете распространяют неустановленные лица.

За кадром мужчина утверждает, что кусок мяса – это шея весом 4–5 кг. После разморозки этого мяса кусок якобы значительно уменьшается в размерах. «Она вся в геле. Половина жира, жрать невозможно», – говорит голос за кадром. По мнению автора видео, за компанией стоит премьер Дмитрий Медведев.

Видео после опубликования было множество раз перекопировано другими пользователям и разошлось по соцсетям, то есть в очередной раз сработал так называемый «Эффект Стрейзанд».

Барбара Стрейзанд Мираторгу в ребро. Это надо же так умело раздувать и подбрасывать, как говаривает МСГорбачев 🙈 https://t.co/YWQ3FW81hG pic.twitter.com/QRs1JkdAP9 — Алексей Венедиктов (@aavst) June 1, 2019

В апреле текущего года стало известно о намерении Национальной мясной ассоциации, куда входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, такие как «Мираторг» и «Черкизово», запретить частным лицам ввоз мясо-молочной продукции из-за рубежа для личного использования (по действующим правилам, россияне могут ввозить для личного использования до 5 кг продуктов животного происхождения). С соответствующим предложением члены ассоциации обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву.

Когда журналисты попросили главу Мираторга Виктора Линника прокомментировать эту ситуацию, он заявил, что «санкции не Россия вводила первой, это восстановление справедливости по отношению к отечественным производителям, которых раздавили импортеры после развала СССР». Также Линник назвал возмущённых требованием запретить ввоз заграничных продуктов россиян балаболами, которые закатили истерику из ничего, а

«…хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию».

.

После этого в соцсетях россияне устроили флешмоб, в котором подвергли критике Мираторг, а многие заявили о бойкоте его продукции. Возникали к Линнику и другого рода вопросы:

А почему пармезан надо есть во Франции? 🤔 https://t.co/bKkHmbT63L — snorri (@snorri51) May 1, 2019

Стоит заметить, запрет на покупку в интернете иностранных продуктов практически не исчезает из российской новостной повестки, а реестр запрещённых сайтов постепенно наполняется ссылками на сайты по продаже хамона и других вредных для россиян продуктов.

.



.