Онлайн-кинотеатры окажутся под антиэкстремистским присмотром

Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ подвел итоги тендера на разработку концепции и проекта технического задания на создание автоматизированной системы контроля выполнения владельцами аудиовизуальных сервисов требований ст. 10.5 закона «Об информации». Начальная цена закупки составляла 1,8 млн руб. Победило ООО «М 13», предложившее разработать техническое задание за 1,5 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок.

Кроме этой компании в торгах никто не участвовал, поэтому их признали не состоявшимися и заключили договор с единственным участником. «М 13» — разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют в администрации президента.

Согласно документации, система должна будет следить, чтобы видеосервисы не допускали нарушений, предусмотренных ст. 10.5 закона: не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, информацию о способах самоубийства, пропаганду насилия и жестокости и нецензурную брань. Кроме того, система должна автоматизировать ведение базы данных записей об аудиовизуальных произведениях, планирование мероприятий по их мониторингу, подготовку отчетов и синхронизацию с реестром аудиовизуальных сервисов.

Начальник юридического отдела онлайн-кинотеатра Tvzavr Александр Рылев сказал «Ъ», что их компания приветствует решение Роскомнадзора, так как «легальные сервисы, как Tvzavr, законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты — вряд ли». Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий заверил, что их компания также подчиняется требованиям законодательства.

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