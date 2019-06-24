Под «вечную» блокировку попала онлайн-библиотека Library Genesis

К научной онлайн-библиотеке Sci-hub, заблокированной на территории не только России, но и ряда других стран, присоединился ещё один подобный интернет-проект — поисковая система и онлайн-хранилище, предоставляющее бесплатный доступ к книгам и статьям различной тематики, Library Genesis (или LibGen).

Поводом для блокировки стал иск академической издательской компании Springer Nature Limited к IP Volume Inc о защите исключительных прав на литературные произведения «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза», «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей». Истец обратился в Московский городской суд, потребовав запретить ответчику создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, использование указанных литературных произведений на указанных выше сайтах. Также истец попросил ограничить на постоянной основе доступ к сайтам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://lgmag.org, http://libgen.io.

Суд в конце апреля текущего года требования истца выполнил, в свою очередь Роскомнадзор на днях внес в реестр запрещённой на территории России информации оба указанных в иске сайтов.

Интересен тот факт, что российские врачи в ноябре прошлого года не поддержали решение Мосгорсуда о блокировке в РФ Sci-Hub, а также ряда ссылок LibGen, поскольку альтернативных путей доступа к бесплатным агрегаторам полных версий медицинских статей нет, а у большинства научных сотрудников отсутствует возможность платить за доступ к одной научной публикации от 15 до 60 долл. По словам председателя правления Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева, когда он работал в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, организация покупала доступ к полнотекстовым статьям ко всем базам, «но это стоило очень больших денег учреждению, возможно, нескольких миллионов рублей в год в год». Многие научные учреждения такой возможности не имеют, отмечает он.

На сайте Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в разделе «зарубежные ресурсы» перечислены несколько десятков журналов и баз данных, к которым университет предоставляет доступ сотрудникам по подписке. В том числе webofscience.com (самая авторитетная в мире аналитическая и цитатная база данных журнальных статей компании Thomson Reuters), The Cambridge Journals Digital Archive и журналу BMJ (Британский медицинский журнал). Однако сами сотрудники вуза говорят, что этого все равно мало.

«У меня есть личная платная подписка на некоторые журналы, которыми я пользуюсь часто, но все равно периодически возникает необходимость скачать какую-то одну статью, которой в бесплатном доступе нет. Наилучшие исследования, самые интересные обзоры все равно публикуются в платных журналах. В этих случаях и выручал Sci-Hub», – рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин.

По его словам, несмотря на решение суда, с точки зрения ученого этот проект исключительно важный: «Гипотетические мысли о том, что воровать нехорошо я предлагаю сейчас оставить, потому что, конечно, это воровство. Но на другой чаше весов стоит вопрос выживания российской науки. Я рассчитываю, что наши ученые и врачи смогут продолжать пользоваться этим ресурсом с помощью различных средств обхода блокировки», – добавил он.

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