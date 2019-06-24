Минпросвещения за 8 млн рублей узнает мнение Сети и СМИ о своей деятельности

Проводя мониторинг сайта Госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер на «Оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и социальных медиа в части освещения деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, а также его подведомственных организаций». Стоимость контракта — восемь миллионов рублей.



В рамках выполнения работ Исполнитель должен обеспечить ежедневный мониторинг региональных, федеральных и иностранных средств массовой информации в части освещения государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся (сфера деятельности Минпросвещения России), а также ключевых субъектов и объектов информационного поля, влияющих на нее (Мониторинг СМИ).

Не менее чем по 25 тегам должен ежедневно формироваться отчет по мониторингу СМИ. Исполнителем должен формироваться ежемесячный аналитический отчет по мониторингу СМИ, содержащий сводную статистику по результатам мониторинга ключевых тем, субъектов и объектов информационного поля Министерства просвещения Российской Федерации и анализ состояния и развития информационного поля Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках выполнения работ Исполнитель должен обеспечить ежедневный мониторинг социальных медиа в части освещения государственной политики в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, а также ключевых субъектов и объектов информационного поля, влияющих на нее (Мониторинг соцмедиа). Здесь также должен формироваться структурированный отчет, но уже по «не менее чем 20 тегам».

Исполнителем должен формироваться ежемесячный аналитический отчет по мониторингу соцмедиа, содержащий сводную статистику по результатам мониторинга ключевых тем, субъектов и объектов информационного поля Министерства просвещения Российской Федерации и анализ состояния и развития информационного поля Министерства просвещения Российской Федерации.

Оба типа отчётов предоставляются в формате PDF.

Исполнитель должен обеспечить представление результатов Мониторинга СМИ в формате веб-платформы. Обновление содержательной части веб-платформы должно осуществляться Исполнителем каждый час, ежедневно по рабочим дням, с 8 часов 00 мин до 20 часов 00 мин.

Веб-платформа должна отражать информационную картину дня, которая представлена на веб-странице, наполненной результатами Мониторинга СМИ и Мониторинга Соцмедиа, содержащей важнейшие публикации, аннотации с переводом (в случае с иностранными СМИ) за отчетный период.

В отношении СМИ и соцмедиа, являющихся открытыми источниками информации, веб-платформа должна предоставлять возможность отображения информации из них, включающей содержание лент информагентств и новостных веб-сайтов, передач федеральных и региональных телевизионных и радиоканалов, федеральной и региональной прессы, сайтов федеральных и региональных органов государственной власти, публикаций в социальных медиа.

По мере выхода публикаций, сюжетов, передач в мониторинговых СМИ и соцмедиа, релевантных тематикам, связанным с вопросами реализации государственной политики в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, а также ключевыми субъектами и объектами информационного поля, влияющими на нее, Исполнитель должен обеспечить рассылку уведомлений в формате постов мессенджера ежедневно по рабочим дням с 8 часов 00 мин до 20 часов 00 мин.

Исполнитель должен обеспечить предоставление доступа к действующей информационно-аналитической системе для поисковых запросов в СМИ (ИАС СМИ) в течение 3 рабочих дней с даты заключения государственного контракта в режиме реального времени с базой, состоящей из не менее 40 000 источников информации, в том числе федерального уровня – не менее 6 500 (включая СМИ, представленные в приложении 1 к Заказу на выполнение работ (оказание услуг), регионального уровня – не 18 500, зарубежных – не менее 13 500.

Исполнитель должен обеспечить предоставление доступа к действующей информационно-аналитической системе для поисковых запросов в социальных медиа (ИАС Соцмедиа) на дату заключения государственного контракта в режиме реального времени с базой, состоящей из не менее 30 тысяч источников.

ИАС Соцмедиа должна осуществлять автоматизированный сбор публикаций и комментариев из следующих категорий источников:

— социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, МойМир, МирТесен, Youtube.

— блог-платформы (Livejournal, Яндекс.Дзен).

— форумы и сайты отзывов.

— Telegram-каналы и открытые чаты.

— сайты информагентств, агрегаторы СМИ, интернет-СМИ и отраслевые порталы.

ИАС Соцмедиа должна обеспечивать возможность сбора всех комментариев к собранным сообщениям, независимо от наличия в них ключевых слов, а также возможность ответов на сообщения пользователей в социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте) непосредственно из Личного кабинета.

ИАС Соцмедиа должна обеспечивать экспорт сообщений из системы в форматах Word, Excel, PDF, CSV и JSON, экспорт авторов сообщений в форматах CSV, экспорт размеченных (протегированных) сообщений в формате Excel.

Должна быть осуществлена возможность проведения оперативных мониторингов СМИ (не более 10 в месяц) по запросу Заказчика в течение срока, согласованного с Заказчиком, но не ранее чем через 1 час, в формате текстового документа Word и PDF, содержащего полнотекстовые материалы и ссылки на них в сети Интернет. Запрос на оперативный мониторинг СМИ направляется Заказчиком по электронной почте Исполнителю. Исполнитель должен принять запрос и предоставить оперативный мониторинг в течение срока, согласованного с Заказчиком, но не ранее чем через 1 час в формате текстового документа Word и PDF, содержащего полнотекстовые материалы и ссылки на них в сети Интернет.

Оперативная запись ТВ и радиоэфиров (не более 10 в месяц) должна быть представлена по запросу Заказчика и в согласованные Заказчиком и Исполнителем сроки, но не ранее чем через 1 час после завершения эфира запрашиваемого ролика.

Оперативные мониторинги по требованию Заказчика должны быть предоставлены ежедневно и круглосуточно.

Дата окончания срока подачи заявок — 15.07.2019 г., дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 16.07.2019 г., дата подачи окончательных предложений — 18.07.2019 г., дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 22.07.2019 г.

Мы сообщим вам обо всех изменениях в этом контракте, либо вы можете самостоятельно ознакомиться с его дальнейшей судьбой с помощью специального портала Мониторинга Государственных Закупок.

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