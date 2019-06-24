Россия и Тунис планируют запуск космического интернета вещей

Тунисская компания «TELNET Holding» и российские компании «СПУТНИКС» и «Главкосмос Пусковые Услуги» подписали в Технопарке Сколково совместный меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать при создании малых космических аппаратов и компонентов для них, а также в запуске малых спутников и развертывании спутниковых группировок.

«В рамках сотрудничества компании планируют до 2023 года создать и запустить на орбиту группировку малых спутников в количестве около 30 аппаратов для функционирования в рамках интернета вещей (IoT). В рамках данного проекта стороны планируют организовать разработку и производство компонентов космических аппаратов, организацию в Тунисе испытательных лабораторий и установку испытательных стендов с использованием опыта компании «Спутникс», — говорится в сообщении.

Спутники предполагается строить на основе Cubesat-технологий, что позволит в короткие сроки создать современные и надежные телекоммуникационные аппараты. «Для запуска мы предложим конфигурацию ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат», который обеспечит высокую точность развертывания группировки на орбите. Важно, что при этом стоимость запуска будет привлекательной для нашего партнера», — отметил гендиректор компании «Главкосмос пусковые услуги» Александр Серкин, слова которого приводятся в сообщении.

«Мы считаем, что у этого проекта и у этого сотрудничества огромные перспективы. Область интернета вещей сегодня развивается во всем мире очень быстрыми темпами, и компания «Спутникс» готова участвовать в строительстве и развитии космического сегмента IoT», — отметил гендиректор «Спутникса» Владислав Иваненко, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, директор Telnet Holding Мухаммед Фриха, слова которого также приводятся в сообщении, подчеркнул, что совместные усилия тунисской и российских компаний позволят не только создать новые востребованные на мировом рынке современные космические технологии и телекоммуникационные решения, но и заложить основу для развития в Тунисе космической отрасли.

Кроме того, в рамках сотрудничества компании-партнеры планируют организацию в Частной космической академии в Тунисе курсов для представителей учебных заведений и промышленных компаний и проведение занятий для студентов, исследователей и инженеров.

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