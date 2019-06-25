Отсидевший 2 года в колонии за пост во ВКонтакте Владимир Тимошенко снова задержан ФСБ

В Петербурге гражданского активиста Владимира Тимошенко задержали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ из Великого Новгорода. Об этом адвокату Международной Агоры Виталию Черкасову сообщила супруга Тимошенко. «Его задержали полтора часа назад, — рассказал Черкасов. — Сказали, что из ФСБ Новгорода. Запретили звонок жене и мне. Сейчас к супруге Тимошенко домой приехали эти самые оперативники ФСБ, опрашивают ее по очень старому посту мужа во ВКонтакте. Интересно, что он был опубликован еще раньше, чем тот, за который Владимир два года провел в колонии. Оперативники сообщили жене, что Тимошенко вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Сейчас Владимира должны привезти домой, вероятно, для проведения обыска».

В ноябре 2017 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор Владимиру Тимошенко, который, по версии следствия, в январе 2015 года, находясь в колонии Новгородской области, надиктовал своей невесте по телефону и попросил опубликовать с его страницы «ВКонтакте» текст о «ситуации на Украине», «силовом репрессивно-карательном аппарате» России и ее президенте. Суд признал Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти» (часть 1 статья 282 УК РФ) и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В конце мая 2018 года Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил приговор без изменения. Владимир с помощью адвокатов Агоры подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Тимошенко награжден медалью имени академика Андрея Сахарова.

В мае текущего года Кисловодский городской суд снял с него судимость в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

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