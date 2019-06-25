Приняты законопроекты о регулировании платёжных приложений и международных платёжных систем

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты №603192-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования сферы платежных сервисов)» и №473002-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части уточнения требований для операторов электронных денежных средств, а также привлекаемых ими организаций)».

Первый документ должен отрегулировать деятельность платежных агрегаторов и приложений. Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств.

Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации — поставщика платежного приложения.

В соответствии с законопроектом, предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации — операторы электронных денежных средств будут предоставлять информацию о таких операциях Банку России.

Для повышения скорости, удобства, точности формирования и обработки распоряжений клиентов в законопроект включены положения, предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги — Минфином России по согласованию с ЦБ.

Законопроект вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей, отмечал ранее один из авторов документа — председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ко второму чтению документа были уточнены определения платежного приложения и поставщиков платежных приложений, предусмотрено введение Банком России перечней поставщиков платежных приложений и платежных агрегаторов, а также публикация их на официальном сайте ЦБ, предусмотрены дополнительные требования в случае проведения платежным агрегатором идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также законопроект был дополнен корреспондирующими поправками в законы о Банке России, о банкротстве, в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправками также установлено, что оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения к защите информации при осуществлении переводов денежных средств, но не вправе предоставлять поставщику приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами. Устанавливаются операции, которые могут осуществляться по специальному банковскому счету.

Налоговые органами РФ будут контролировать соблюдение банковскими платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче оператору полученных от физлиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также использование банковскими платежными агентами этих специальных банковских счетов для проведения расчетов.

Перед третьим чтением выступил Анатолий Аксаков, попросивший поддержать законопроект, также уточнив при этом, что направлен он на регулирование новых явлений в финансовой сфере, связанных новыми технологиями.

Законопроект был принят большинством голосов:

«Внутрироссийские переводы электронных денег станут бесперебойными и независимыми от системы SWIFT, а сама национальная платёжная система будет надежно защищена от иностранного вмешательства», — гласят поправки, предусмотренные вторым законопроектом. С 1 октября текущего года операторы электронных средств обязаны будут привлекать исключительно российскую платёжную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег.

«Документ направлен на защиту национальной платёжной системы от иностранного вмешательства, на обеспечение бесперебойности внутрироссийских переводов электронных денег, а также на обеспечение независимости национальной платёжной инфраструктуры от системы SWIFT — Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона. С момента опубликования принятого закона предполагается запретить передачу информации о таких переводах за рубеж и исключить односторонние отказы платёжной инфраструктуры от выполнения своих функций.

Законопроект также был принят большинством голосов:

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