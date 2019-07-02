Персональные данные расширят «генетическими особенностями»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №744029-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О персональных данных» в части обработки биометрических персональных данных», которым предлагается сведения, характеризующие генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита.

В пояснительной записке сказано, что «в законодательстве России имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нём дополнительные сведения (о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках».

Несмотря на принятие в 2006 году федерального закона «О персональных данных», который гарантирует их защиту, развитие современной науки, в том числе в области генетики, позволяет идентифицировать человека и получить о нём дополнительную информацию, раскрытие которой изначально не предполагалось, что может нанести ущерб правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан.

Принятие законопроекта, уверены авторы документа, позволит создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов, восполнить имеющийся в законодательстве пробел и урегулировать отношения, связанные с обработкой содержащих информацию о генетических особенности человека персональных данных.

«Законопроект предусматривает срок вступления закона в силу, отличный от общепринятого, ввиду очевидной необходимости переходного периода для соответствующих объектов предпринимательской деятельности», — также говорится в документе.

Авторы законопроекта уверены — его реализация не повлечёт за собой увеличения штатной численности федеральных госслужащих, а также изменений финансовых обязательств государства и не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета.

Законопроектом в статью 11. «Биометрические данные» федерального закона 152-ФЗ в пункт о «сведениях, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека» добавляются «генетические» сведения. В пункте про «обработку биометрических персональных данных», которая «может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации» добавляется поправка об «обязательной государственной геномной регистрации».

Россия была обязана ввести в национальное законодательство новую категорию чувствительных данных – генетические данные, поскольку, в октябре 2018 года подписала в Страсбурге протокол, вносящий изменения в «Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Подписание протокола освобождает российские компании на рынке ЕС от дополнительного контроля европейских регуляторов на предмет соблюдения GDPR.

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