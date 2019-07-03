К лету активизировалась борьба с санкционной интернет-едой

В текущем году июнь стал достаточно богатым на запрет сайтов интернет-магазинов, торгующих продуктами, поставляемыми из стран, на которые наложены так называемые «антисанкции». Прежде всего, речь идёт о товарах из Евросоюза, США, и т.д. Особую активность на этот раз проявили сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры, на счету которой большинство из описанных ниже случаев.

В Татарстане транспортный прокурор обратился в суд за признанием незаконной информацией интернет-контенты с предложениями нелегально ввезенных в Россию фруктов, сообщается на официальном сайте Приволжской транспортной прокуратуры:

«В ходе проведенной Татарской транспортной прокуратурой проверки исполнения таможенного законодательства, а также мониторинга сети интернет на предмет выявления предложений о продаже нелегально ввезенной в нашу страну продукции выявлены интернет-ресурсы, содержащие предложения о продаже яблок из Польши».

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Транспортный прокурор обратился в суд за «признанием указанных интернет-контентов запрещенными к распространению на территории Российской Федерации в целях их дальнейшей блокировки». После вступления решения в законную силу судебное решение будет направлено для исполнения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в целях блокировки контентов, признанных незаконными.

«Работа по мониторингу интернет-ресурсов на предмет выявления запрещенной к распространению информации будет продолжена на территории всего Приволжского транспортного региона», — добавляет ведомство.

Роскомнадзор решил закрыть для российского сегмента интернета доступ к сайту беларусской фирмы-поставщика овощей и фруктов, а точнее — к одной странице сайта, на которой содержится информация о польских яблоках, сообщают СМИ в Республике Беларусь со ссылкой на владельцев интернет-магазинов. Отмечается, что из-за этого вне доступа для Рунета могут оказаться сайты многих беларусских фирм, которые легально сотрудничают с Россией.

Об абсурдной ситуации, которая может навредить бизнесу многих беларусских предпринимателей, рассказала в соцсетях Ольга Кирюшкина, оператор платформы Nestorclub, на которой работают эти сайты.

По словам Ольги, ЧТУП «КамгориС», компания по оптовой торговле овощами и фруктами, является клиентом ее платформы. Сегодня они узнали, что в датацентр, где расположен сайт, пришло письмо из Роскомнадзора. В нем сообщается, что одна из страниц сайта фирмы внесена в реестр интернет-страниц, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, и поэтому она может быть фактически «забанена» на территории РФ:

«Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего указателя страницы сайта в сети «Интернет»: http://kamgoris.by/index.pl?act=PRODUCT&id=23. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен».

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Кроме того, данная фирма занимается импортом продукции из-за границы в Беларусь и экспортом беларусских овощей и фруктов в страны ЕАЭС и Европы. Но она не занимается поставками польских яблок в Россию.

Поставляются в РФ фермерские яблоки из Беларуси, в том числе польских сортов, и на их сайте даже есть соответствующая страница. Никаких проблем с этими поставками на фоне постоянных уничтожений «санкционных яблок» в России у фирмы не было.

Однако если указанная Роскомнадзором страница сайта действительно попадет под запрет и российские операторы связи ограничат доступ к ней, проблемы могут возникнуть не только у «КамгориС», но и у других многочисленных компаний, чьи сайты работают на той же платформе. Дело в том, что все они размещены на сервере в одном датацентре под одним ІР-адресом.

В Калининградской области решением суда заблокировали сайт по продаже польской санкционки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры: «В ходе проверки установлено, что на интернет-сайте размещены сведения о возможности продажи неопределенному кругу лиц на территории РФ продукции и продовольствия, страной происхождения которых является Республика Польша (страна Европейского союза), и которые до 31.12.2019 (включительно) запрещены к ввозу в РФ. В связи с изложенным прокурором района в порядке ст. 39 КАС РФ предъявлено административное исковое заявление с требованием признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены».

В середине июня текущего года Приволжская транспортная прокуратура отрапортовала о продолжении борьбы с интернет-едой:

«Стерлитамакская транспортная прокуратура в целях пресечения фактов ввоза на территорию России запрещенной продукции, защиты прав потребителей проведен мониторинг Всемирной паутины. В ходе проверки выявлено три интернет-контента на YouTube, с предложениями к приобретению продукции, ввоз которой на территорию России запрещен, в частности с предложениями сыровяленого мяса (Прошутто, Коппа) из Италии. Обнаруженная прокурором информация является запрещенной к распространению, так как посредством сети Интернет таким образом пропагандируются и осуществляются виды деятельности, за которые действующим российским законодательством предусмотрена административная ответственность».

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С учетом изложенных требований закона, транспортный прокурор обратился в Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан с иском о признании указанной выше информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации, с дальнейшим прекращением доступа к ней граждан. «Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры», — отмечает ведомство.

Всего за прошедший период текущего года Приволжская транспортная прокуратура обратилась в суд за признанием незаконной информацией в целях дальнейшей блокировки более 100 интернет-контентов. Около половины из них на текущий момент уже заблокированы. «Данная работа будет продолжена на территории всего Приволжского транспортного региона», — также говорится в сообщении.

«Нижегородская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила 4 ресурса, на которых для свободного доступа размещена информация для неопределенного круга лиц о возможности дистанционного приобретения «санкционной» продукции, запрещенной к ввозу из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц», — говорится в следующем пресс-релизе приволжских транспортных прокуроров.

На указанных страницах продаются запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию продукты питания, которые содержат информацию о стоимости товара, страны поставщика товара и страны происхождения товара.

Предлагаемый покупателям товар позиционируется как импортный, обязательная российская маркировка и сертификация на товаре отсутствует.

Таким образом, данная продукция ввозится и распространяется в Российской Федерации незаконно, в обход введенных Российской Федерацией экономических санкций.

В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам, Нижегородский транспортный прокурор обратился в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«Следует отметить, — подчёркивает транспортная прокуратура, — что в истекшем периоде 2019 года прокуратурой ранее направлено 27 административных исковых заявлений о запрете интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, более половины из них уже рассмотрено. Около двух десятков интернет-контентов уже заблокировано».

Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры из Красноярска через суд заблокировали сайт по продаже санкционного сыра. Согласно их отчёту, в ходе мониторинга Сети был обнаружен -интернет-ресурс, на котором рассказывалось, как купить на территории России санкционные сыры — «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю», «Филадельфия», «Фоль Эпи», «Бри Конторель», «Амадеус», «Шеврет», «Дор блю гранд нуар». Данная продукция запрещена к ввозу на территорию России.

Прокуроры отправили заявление в Октябрьский районный суд Красноярска о признании информации, запрещенной к распространению. Иск был удовлетворен в полном объеме.

«На основании решения суда доступ к страницам интернет-ресурса ограничен», — отчитались в прокуратуре.

Указ президента Владимира Путина об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран вступил в силу в августе 2014 года. Продуктовое эмбарго стало ответом на санкции некоторых государств, которые ввели против России из-за конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма. Запрет на ввоз запрещенных продуктов действует до конца 2019 года.

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