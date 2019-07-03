606 запросов к Apple

Компания Apple за второе полугодие 2018 года получила от российских властей 606 запросов на предоставление информации, сообщает Медиазона со ссылкой на отчёт американского IT-гиганта.

579 запросов связаны со сведениями о пользователях устройства или подключениях устройства к службам Apple, а также серийном номере или номере IMEI. Такие данные силовики обычно запрашивают в связи с расследованиями краж, потери или мошенничества. Компания предоставила информацию в 70% случаев. В Apple отметили, что многие запросы были связаны с мошенничеством на таможне.

Еще 13 запросов связаны с учетными записями Apple. «Например, правоохранительные органы подозревают, что учетная запись могла быть использована незаконно или в нарушение условий обслуживания Apple», — говорится в отчете.

В таких случаях они запрашивают сведения об учетных записях iTunes или iCloud, в частности, имя и адрес, или о контенте iCloud (сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, контакты или календари). Компания удовлетворила 38% запросов, при этом Apple ни разу за этот период не передавала сведения о содержании iCloud.

Кроме того, Россия подала четыре запроса из-за махинаций с кредитными картами — необходимые сведения были переданы только по одному из них. 21 запрос был передан по доступу к аккаунтам и десять на запрет приложений в App Store.

Россия не рекордсмен по числу запросов. Так, Германия за тот же период подала 12 343 запросов на доступ к устройствам, США — 4 680 запросов, Испания — 1 736 запросов, Сингапур — 1 682 запроса, Австралия — 1 817 запросов.

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