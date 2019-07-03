03.07.2019
606 запросов к Apple
Американская компания отчиталась о запросах российских властей на предоставление информации за последнее полугодие 2018 года, большая часть из которых касается пользователей

Apple otchet  

Компания Apple за второе полугодие 2018 года получила от российских властей 606 запросов на предоставление информации, сообщает Медиазона со ссылкой на отчёт американского IT-гиганта.

579 запросов связаны со сведениями о пользователях устройства или подключениях устройства к службам Apple, а также серийном номере или номере IMEI. Такие данные силовики обычно запрашивают в связи с расследованиями краж, потери или мошенничества. Компания предоставила информацию в 70% случаев. В Apple отметили, что многие запросы были связаны с мошенничеством на таможне.

Еще 13 запросов связаны с учетными записями Apple. «Например, правоохранительные органы подозревают, что учетная запись могла быть использована незаконно или в нарушение условий обслуживания Apple», — говорится в отчете.

В таких случаях они запрашивают сведения об учетных записях iTunes или iCloud, в частности, имя и адрес, или о контенте iCloud (сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, контакты или календари). Компания удовлетворила 38% запросов, при этом Apple ни разу за этот период не передавала сведения о содержании iCloud.

Кроме того, Россия подала четыре запроса из-за махинаций с кредитными картами — необходимые сведения были переданы только по одному из них. 21 запрос был передан по доступу к аккаунтам и десять на запрет приложений в App Store.

Россия не рекордсмен по числу запросов. Так, Германия за тот же период подала 12 343 запросов на доступ к устройствам, США — 4 680 запросов, Испания — 1 736 запросов, Сингапур — 1 682 запроса, Австралия — 1 817 запросов.

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