DDoS протеста

Петропавловск-Камчатский городской суд в конце мая текущего года закрыл уголовное дело против сотрудника Института вулканологии и сейсмологии, устроившего две DDoS-атаки на сайты Роскомнадзора из-за блокировки мессенджера Telegram. Об этом говорится в решении суда.

Мужчине инкриминировалась ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

«Весной прошлого года он, посредством своего рабочего компьютера, не желая блокировки мессенджера Telegram государственными органами РФ, использовал компьютерное программное обеспечение «LOIС», <…> заведомо для него предназначенное для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру Российской Федерации, для блокирования информации, содержащейся на сайтах «rkn.gov.ru», «vigruzki.rkn.gov.ru», — также указано в судебном решении.

Обвиняемый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием обвиняемого, поскольку он свою вину в совершении преступления признал, обратился с явкой с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления: «Согласно ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причинённый ущерб или иным образом загладило вред, причинённый в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным».

Помощник прокурора не возражал против удовлетворения этого ходатайства. Суд уголовное дело прекратил.

В решении также сказано:

«Вещественные доказательства:

— системный блок инв. № 210134261112001, s/n 132125672А – хранящийся при материалах уголовного дела, вернуть собственнику — в ФГБУ «Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской Академии наук»;

— лог-файлы обращений с ip-адреса 62.76.193.107 к сайту «vigruzki.rkn.gov.ru», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Процессуальные издержки в размере 20 400 рублей возместить за счет средств Федерального бюджета».

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На сайте ДВО РАН указано, что обвиняемый Артем Герус работал в лаборатории геодинамики переходных зон в качестве старшего лаборанта.

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