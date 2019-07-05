В Русской Википедии заблокирована группа провластных аккаунтов

«В русской Википедии есть группа участников, которые, вероятно, скоординированно с октября 2018 года правят статьи о главах российских регионов, государственных проектах и несистемной оппозиции (особое внимание они проявляют к статьям, связанным с Фондом борьбы с коррупцией)», — сообщается на сайте Wiki в разделе «Проверка участников».

Во второй половине февраля 2019 года Михаил Грузнов, соооснователь цифрового издательства «Викифай» (оно занимается проектами на основе русскоязычной «Википедии», в том числе коммерческими) заметил нового редактора свободной энциклопедии под ником Oldfishkeeper. Эта учетная запись появилась совсем недавно, в январе, поначалу ее хозяин делал правки и добавления к самым разным статьям, в основном на темы химии и технологии. Например, к статье «Бессемеровский процесс» (устаревший метод производства стали из чугуна) Oldfishkeeper добавил абзац про применение этого метода в цветной металлургии на примере опыта российского инженера Василия Семенникова, а в статью про гальванопластику дописал упоминание ее изобретателя, физика Бориса Якоби.

Однако ровно через месяц после своего появления на «Википедии» Oldfishkeeper резко сменил тематику статей, в которые вносил правки: уже в середине февраля он переключился на статьи о бывшем кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине, бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове, главреде The New Times Евгении Альбац и украинском журналисте Аркадии Бабченко, к каждой из которых добавлял негативную характеристику со ссылками на провластные источники. Так, к статье про Альбац он добавил упоминание «идеологической цензуры» в ее журнале со ссылкой на сайт Politonline, относящийся к холдингу «Правда.Ру» Вадима Горшенина, а к статье про Дмитрия Гудкова — упоминание о коллекторском агентстве его брата со ссылкой на сайт РИА ФАН из медиахолдинга, предположительно принадлежащего Евгению Пригожину.

Одновременно с этим Oldfishkeeper начал дополнять статьи о главах российских регионов, добавляя туда позитивные оценки.

В начале июля Грузнов подал заявку на проверку подозрительных учетных записей, которые он подозревает в координированной деятельности по дискредитации оппозиции и восхвалении властей.

На момент подачи заявки на проверку под подозрением оказалось 12 учётных записей: «В отношении ещё нескольких нет железной уверенности, но доступные чекюзерам инструменты могут помочь прояснить ситуацию».

«Эти участники будто бы действуют по схеме, призванной скрыть спорные правки в массиве нейтральных, — говорится в сообщении. — Вклад в «политических» статьях перемежается правками в статьях на отвлечённые темы, но иногда по несколько учётных записей пересекается в одной «политической» статье в один день. Вероятно, эти действия призваны скрыть настоящее предназначение учёток, а также позволить получить со временем расширенные права».

К изначальным 4 учётным записям — «Flint1972», «Zergeist2», «Себастьян» и «Vladislav 1987» — в период с октября 2018 по январь 2019 было создано ещё 8 новых учёток, из них три были созданы в один день. «Даже в оформлении личных страниц много схожего, — также отмечают активисты Wikipedia. — Можно сказать, что сеть действует достаточно успешно. Отдельные правки отменяются, но в целом за более чем полгода эту группу не раскрыли, статьи под их правками успешно модифицируются, а сами учётки постепенно приобретают вес внутри сообщества».

Таким образом, есть 12 учёток, у которых есть слишком много общего:

— создание практически в одно время, у некоторых — даже в один день;

— практически синхронная подача заявок на статусы;

— совпадающее оформление личных страниц;

— выступают с одних позиций в статьях об оппозиционерах («негатив») и госчиновниках («позитив»);

— атипичный коллективный интерес к темам вроде «Северного потока — 2»;

— используют один пул источников;

— патрулируют правки друг друга.

«Значительный объём негативного вклада, который вносился участниками намеренно на протяжение всего 2019 года, и всех попыток исказить картину в определённом ключе хватает для лишения всех прав и блокировки если не всей группы, то её основных участников», — приходит к выводу Русская Wiki.

В итоге часть учёток была бессрочно заблокирована, часть — с возможностью замены блокировки долгосрочным топик-баном на правки политических статей, правки на политические темы, и правки статей, посвящённых новейшей истории стран бывшего СССР.

«Медуза» попыталась разобраться, кому принадлежат данные аккаунты, но поскольку все они анонимны, сделать этого не удалось. Чекюзеры не смогли назвать координатора этой сети и не могут разглашать IP-адреса проверяемых участников. Однако личность одного из забаненных известна: как следует из решения чекюзеров, заблокированная сейчас учетная запись Zergeist2 «с высокой степенью вероятности принадлежит тому же человеку, что и [ранее] бессрочно заблокированная учетная запись S.Felix». S.Felix был забанен еще в 2009 году за «провокационно-конфликтное поведение» и ряд других грубых нарушений правил «Википедии», но завел себе «виртуала» (Zergeist2), который просуществовал почти шесть лет и помогал одобрять правки новых учетных записей из списка, составленного Михаилом Грузновым.

Интересен тот факт, что в профиле S.Felix указан адрес электронной почты для связи. Он принадлежит Сергею Нестеровичу — одному из создателей сайта «Традиция», своеобразной «альтернативной» «Википедиии» для русских националистов. «Медузе» пока не удалось получить комментарий Нестеровича.

Мы связались с участником Русской Википедии и исполнительным директором некоммерческого партнёрства содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским. Он пояснил, что в Википедии такие проверки идут в постоянном режиме (вставляю вашу ссылку на «Проверку участников»):

«Любой, кто выявил что-то подозриельное может подать такой запрос. Сейчас обнаружено несколько аккаунтов, которые вносили правки либо согласовано друг с другом, либо являются одним и тем де лицом. Они забанены. Правки всех участников Википедии открыты каждому. Любой, если ему не лень, может искать странные совпадения. Потом может подать заявку, обосновать её. Если она нормально обоснована, то проводится проверка участниками, которые имеют доступ к ip-адресам редакторов и другой информации. И они говорят показала проверка совпадение или нет. Это стандартная процедура».

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