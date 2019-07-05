В России может появиться онлайн-нотариат

На днях состоялось заседание российского кабмина, на котором обсуждались вопросы цифровизации, в частности — проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». В случае принятия законопроект позволит выполнять часть нотариальных действий дистанционно, за счёт использования специальной информационной системы.

«Учитывая размеры нашей страны, надеюсь, это поможет гражданам и бизнесу экономить немало времени и денег, — отметил глава кабмина Дмитрий Медведев. — Законопроект предоставляет возможность заявителям через интернет, без личного посещения, подтверждать у нотариуса верность перевода документов с одного языка на другой, направлять свои документы для нотариальных действий, дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника, направлять нотариусу денежные средства в депозит, то есть для погашения долга, или бездокументарные ценные бумаги и целый ряд других возможностей».

Законопроектом предусматривается определить порядок совершения нотариальных действий удалённо, а также уточнить общий порядок совершения нотариальных действий. При удалённом совершении нотариального действия лицо, обращающееся за совершением такого действия, будет направлять нотариусу через единую информационную систему нотариата (ЕИСН) заявление о совершении нотариального действия с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов. Порядок взаимодействия нотариусов с ЕИСН при удостоверении такой сделки будет определяться Минюстом России совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Кроме того, при совершении нотариальных действий нотариусы смогут получать через ЕИСН сведения, содержащиеся в других информационных системах, и проверять сведения, представленные обратившимся лицом.

.



.