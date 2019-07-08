За технологию обхода блокировок Mozilla может стать «злодеем года»

Ассоциация интернет-провайдеров Великобритании (ISPA) опубликовала заявление, в котором назвала Mozilla «злодеем интернета». Причиной этого стала поддержка ею DNS-over-HTTPS – экспериментальной технологии, предназначенной для улучшения конфиденциальности, безопасности и надёжности подключения DNS.

Помимо повышения безопасности, протокол DNS-over-HTTPS также улучшает производительность и ускоряет взаимодействие пользователей с браузерами.

Однако в ISPA по отношении к нему настроены резко негативно. Суть в том, что такая технология позволит обходить ограничения фильтрации контента, принятые в стране. DoH отправляет DNS-запросы не по UDP, а по HTTPS, что позволяет скрывать их в обычном трафике. Помимо этого, соединения работают на уровне операционной системы и между приложениями.

При этом ISPA – не единственная группа, выступившая против внедрения этих функций в браузер Firefox в Великобритании. Среди критиков также значатся Центр правительственной связи и Internet Watch Foundation, которая ведёт реестр заблокированных в стране ресурсов. Но, к примеру, British Telecom поддерживает её.

В ответ на заявление ISPA в Mozilla объяснили, что внедрение этого обновления не повлияет на фильтрацию контента и настройки родительского контроля, а технология DNS-over-HTTPS позволит британским пользователям повысить свою безопасность. Представитель Mozilla заявил:

«Наша цель – построить более безопасный интернет, и мы продолжим вести серьёзный и конструктивный разговор с заинтересованными сторонами в Великобритании о том, как это реализовать».

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Пока Mozilla не планирует включать DNS-over-HTTPS по умолчанию в Великобритании. В настоящее время организация ищет потенциальных партнёров в Европе, которые помогли бы расширить эту функцию на большее число европейцев.

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