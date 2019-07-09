В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых книжках

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект №748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде)», который был разработан в целях реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

#Законопроект: Предлагается установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном видеhttps://t.co/4HdYsoMxmA pic.twitter.com/uzCX8hiKKF — Государственная Дума (@dumagovru) July 9, 2019

Документ вносит ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, устанавливая способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с использованием Единого портала госуслуг.

Дополняющая Трудовой кодекс статья 66.1 гласит, что сведения о трудовой деятельности являются основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, которая представляется работодателями в информационную систему российского Пенсионного фонда.

В соответствии с законопроектом, с 1 января 2021г.:

ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только тех работников, которые подадут до конца 2020 г. об этом письменное заявление;

работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки выдаются на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение) и для них осуществляется ведение сведений трудовой деятельности в электронном виде;

для лиц, впервые поступающих на работу, осуществляется ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде и трудовая книжка указанным работникам не оформляется.

Предлагаемые законопроектом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

В связи с этим законопроектом предусматривается реализация работодателями в течение 2020 г. следующих мероприятий:

внесение изменений в соглашение и коллективные договоры и (при необходимости) принятие (изменение) локальных нормативных актов;

обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде в информационную систему ПФР;

уведомление работников в письменной форме об указанных изменениях трудового законодательства.

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством.

Правительством РФ одобрен законопроект об электронных трудовых книжках россиян, готовятся решения об электронном кадровом документообороте. «Выверенное решение здесь может стать очень сильным стимулом для роста занятости, доходов населения», — сообщил Максим Орешкин — Государственная Дума (@dumagovru) July 8, 2019

«Принятие федерального закона «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде)» не потребует дополнительных финансовых затрат за счёт федерального бюджета и бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации», — уверены создатели документа.

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