Билетные операторы пожалуются на Яндекс в ФАС

7 компаний обращаются в Федеральную антимонопольную службу. Они недовольны тем, что поисковый гигант Яндекс организовал быструю покупку билетов через свой сервис «Афиша». В жалобе говорится, что это позволяет Яндексу перетягивать трафик не только конкурентов, но самих организаторов мероприятий.

Ранее в ФАС написал жалобу билетный оператор Кассир.ру. По мнению компании, поисковик продает билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. Тогда же основатель Ticketland Виталий Виноградов заявил о том, что поддерживает заявление своих коллег.

К жалобе могут присоединиться Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru.

«Яндекс.Афиша» предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыт для сотрудничества, — ответили на претензии билетных операторов в интернет-компании.

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