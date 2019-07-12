Нежелательные публикации и запрещённое чаепитие

Регионы в последнее время продолжают удивлять не только пугающим количеством заведённых дел о «неуважении к власти», но и другими абсурдными событиями подобного характера.

На днях в Ленинский районный суд Пензы признал фонд местного сообщества «Гражданский союз» виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента» (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ), на 300 тысяч рублей. Весной 2019 года фонд был признан «иностранным агентом».

По мнению обратившегося в суд пензенского управления министерства юстиции, нарушения со стороны фонда заключались в том, что организация, получив иностранное финансирование и якобы занимаясь политической деятельностью, не зарегистрировалась в качестве «иностранного агента». Причем под «политической деятельностью» Минюст подразумевал посты в Facebook исполнительного директора организации Олега Шарипкова за 2018 год — в них он критиковал пенсионную реформу, а также публиковал фотографии с соответствующего митинга.

Описания этих публикаций в соцсетях Минюст приводит как доказательство политической деятельности фонда. Кроме того, чиновники министерства квалифицировали как участие в политике и пост из фейсбука Шарипкова с текстом «Из Пензы приходят тревожные вести. Народ против повышения пенсионного возраста. Тысячи людей! Путин — введи войска!» Также в акт минюста попали две декабрьские встречи, проведённые «Гражданским союзом», где присутствовали различные организации, в том числе «Открытая Россия», внесённая в реестр нежелательных.

Другой абсурдный случай произошел на днях в Кемеровской области. Жители Киселёвска, ранее троллившие власти обращением к правительству Канады о предоставлении политического убежища в виду плохой экологии, попали в поле зрения местной полиции.

Горожане в группе в соцсети ВКонтакте приглашали всех желающих, за исключением чиновников, выпить чай во дворе частного дома и обсудить экологические проблемы. В приглашении говорится, что на чаепитии будут «разрабатывать дальнейшую стратегию по взаимодействию» между жителями Киселевска и органами местного самоуправления, а также «обсуждать план спасения» города. Чиновников на чаепитие не позвали, так как жители устали «слушать отговорки» и «читать отписки».

После анонса один из жителей Киселевска получил письмо от начальника городской полиции Андрея Маркова. В нем сказано, что во время мониторинга интернета обнаружен призыв «собраться на одном из частных подворий и обсудить существующие экологические проблемы и пути их решения».

МВД напомнило, что нарушение закона о митингах подразумевает штраф для организаторов и участников в 10-20 тыс. руб. В ответ администраторы группы заявили, что не рассматривали чаепитие как политическую акцию, а требования «порочат и дискредитирует полицию города Киселевска и в целом правоохранительные органы страны».

Источник в городском МВД заявил, что такое уведомление вручается всем потенциальным организаторам массовых мероприятий — оно не запрещает проводить чаепитие. Более того, полицейские «воспользуются приглашением на данное чаепитие», цитируют собеседника местные СМИ.

«В полиции Киселёвска сообразили, что хайпанули не по-детски…», — комментируют администраторы группы.

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