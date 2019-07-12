ВК потребовала удалить распространяемую по Сети базу пользовательских данных

Арбитражный суд Москвы возобновил слушание дела ВКонтакте, в котором администрация соцсети выступает против компании Double Data (ООО «Дабл»), использующей данные пользователей ресурса для оказания услуг. Соцсеть требует запретить распространение программного обеспечения этой компании.

«Дабл» владеет ПО, которое позволяет анализировать открытые данные пользователей соцсетей, проводить оценку их кредитоспособности и выявлять риски мошенничества в интересах банков. ВКонтакте потребовала от компании за свой счёт изъять из оборота ПО и удалить его на любых носителях.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что одна из программ «Дабл» — Double Search — содержит данные 36 млн пользователей «ВКонтакте». Эта же информация содержится ещё в двух программах компании, указывает РБК. Следующее заседание назначено на 30 августа 2019 года.

В октябре 2017 года суд первой инстанции отклонил иск «ВКонтакте» к «Дабл». Соцсеть требовала обязать Double Data и Национальное бюро кредитных историй прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг. В начале 2018 года апелляция встала на сторону «ВКонтакте», но кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение.

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