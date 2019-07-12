Google признался в прослушивании команд голосового помощника

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику в устройствах компании. Об этом в официальном блоге компании заявил менеджер по продукции Дэвид Монсис (David Monsees).

По его словам, Google сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, которые помогают компании совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков. “Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки”, – сказал Монсис, отметив, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

Google подчеркивает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant: «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant». В компании отметили, что экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Монсис уверяет — сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации. Кроме того, экспертам “запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне”, их полномочия распространяются лишь на “команды, направленные непосредственно [устройствам] Google”.

Поводом для заявления стала утечка таких данных, допущенная одним из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести расследование в связи с инцидентом и принять необходимые меры.

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