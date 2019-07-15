Ингушетия: от шатдаунов к прямой цензуре

В Республике Ингушетия продолжают происходить малообъяснимые процессы, связанные со свободой слова и информации. Мы неоднократно писали о том, что по требованию ФСБ операторы связи накануне и во время акций протеста глушили мобильный интернет. По сообщениям СМИ, местные и федеральные власти оказывают беспрецедентное давление на активистов, правозащитников и журналистов, и вот на днях по решению Батайского городского суда Ростовской области было заблокировано издание «Фортанга», освещавшее протесты в республике.

Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционного ингушского издания «Фортанга»https://t.co/P7RT7NQRh9 — The Insider (@the_ins_ru) July 14, 2019

Примечательно, что под блокировку попала только одна страница с новостью о митинге по случаю 75-летней годовщины депортации чеченцев и ингушей… И вот тут начинается самое интересное.

reestr.rublacklist.net/record/1605087/

Обратите внимание, решение суда — за 2013 год. Статья же на Фортанге датируется февралём текущего года!

Читаем судебное решение №2-2933/2013 суда. Там сказано, что в суд обратился прокурор Батайска в 2013 году «в защиту интересов неопределённого круга лиц в защиту интересов РФ». Сотрудники надзорного ведомства проводили мониторинг ВКонтакте, в ходе которой обнаружили, что некто <данные изъяты> выкладывал на своей странице экстремистские материалы, включая и аудио, и видео, и тесты.

Суд требования прокурора удовлетворил и признал страницу данного пользователя экстремистским материалом (тесты, аудио- и видеофайлы).

В случае же с Фортангой, как следует из реестра Роскомнадзора, опиравшегося на решение №2-2933/2013, власти заинтересовала не сама статья о 75-летней годовщине депортации, а оставленный 4 месяца назад под нею комментарий, в котором, скорее всего, содержатся упомянутые выше экстремистские материалы, запрещённые почти 5,5 лет назад решением Батайского суда, усилиями Роскомнадзора ставшего «резиновым».

На сайте действительно в комментариях было размещено стихотворение, внесённое в реестр Минюста, которое начиналось словами «Вставай, страна Ислам, вставай на смертный бой», но Фортанга уведомила надзорное ведомство, что комментарий удалили. Тем не менее, вышеупомянутая страница до сих пор находится под блокировкой, ставшей для издания неприятным сюрпризом. Сами журналисты Фортанги резонно предполагают, что решение об их блокировке носит политический характер, а также отмечают — никаких уведомлений от РКН за последнее время они не получали.

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