Советник Трампа и сооснователь PayPal увидел в Google китайских шпионов

Сооснователь сервиса PayPal Питер Тиль, являющийся советником и одним из главных сторонников Дональда Трампа в Кремниевой долине, резко раскритиковал компанию Google. Заявление прозвучало на Национальной конференции консерватизма, посвященной национализму в эпоху президентства Трампа.

По словам Тиля, следует инициировать проверку в отношении «корпорации добра», которая фокусируется на глобальном рынке, при этом игнорируя интересы США.

Как сообщает CNews, в ходе своего выступления Тиль сформулировал «три вопроса, которые следует задать Google». Во-первых, его интересует, как много иностранных разведывательных агентств смогли проникнуть в масштабный проект компании по развитию искусственного интеллекта. Запущенный в 2017 г., он получил кодовое название Manhattan. Целью проекта является создание продуктов, способных конкурировать с умными приборами Amazon. Напомним, Manhattan Project было кодовым названием программы США по разработке ядерного оружия, запущенной в 1943 г.

Второй вопрос, который следует задать Google по мнению Тиля: осознает ли руководство Google тот факт, что в топ-менеджмент компании основательно проникли представители китайской разведки?

Третий вопрос звучит так: не по причине ли присутствия китайских шпионов в руководстве компания приняла «очевидно предательское решение» сотрудничать с китайскими, а не с американскими военными? «Они приняли плохое, рационалистическое в краткосрочной перспективе решение, что если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google.

Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал.

Интересно, что это уже второе обвинение в предательстве в адрес Google за последний месяц. В конце июня текущего года американский сенатор Джош Хаули заподозрил компанию в связях с китайским правительством из-за ошибки онлайн-переводчика.

Претензия Хаули была связана с массовыми протестами в Гонконге, которые проходили в прошлом месяце. СМИ обратили внимание на то, что во время демонстраций Google-переводчик неправильно переводил фразу «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая». Оказалось, что в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая».

Вскоре после того, как этот факт был обнаружен прессой, ошибку оперативно поправили. Тем не менее, Хаули неожиданно начал подозревать Google в близких связях с «авторитарным правительством» Китая.

Последние пару лет американские власти тщательно следят за деятельностью Google. В марте текущего года президент США Дональд Трамп прямым текстом обвинил компанию в связях с китайским правительством. Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен, которая собирается баллотироваться в 2020 году, и вовсе намерена «разрушить» Кремниевую долину в случае избрания. По ее словам, в руках Google, Facebook и других крупных IT-компаний сосредоточено слишком много власти.

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