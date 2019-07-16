В Великобритании прекратились запросы на блокировки пиратских сайтов

Похоже, несколько иные методы борьбы с пиратством в Соединённом королевстве становятся более приоритетными, чем обычные блокировки. Буквально несколько лет назад обращение правообладателей в Высокий суд страны носило массовый характер, но сейчас такого наплыва жалоб уже нет.

UK Pirate Site Blocking Requests Have Stopped, For Now https://t.co/x5Xfz0Ri7O — TF (@torrentfreak) July 15, 2019

Блокировка веб-сайтов без всяких сомнений считается одним из любимых инструментов борьбы с пиратством в индустрии развлечений, и Великобритания долгое время была лидером на этом фронте. С 2011 года Высокий суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к многим популярным пиратским сайтам, и со временем количество внесённых в бан URL-адресов, куда вошли популярные торренты, стриминговые и сайты загрузок, превысило 1000. Однако с 2016 года что-то изменилось — MPAA и RIAA внезапно перестали отправлять новые запросы. Этот факт особенно поразителен, поскольку британскую модель часто используют в качестве яркого примера антипиратского правоприменения во всём мире.

Но, несмотря на прилагаемые правообладателями усилия, в этом деле наметился очевидный застой. Причем ни одна из правообладающих организаций не дала журналистам внятного комментария по этой теме, подтвердив только что будут использовать различные методы исполнения своих условий по защите медиаконтента.

Но блокировка — это дорогое удовольствие, да ещё и не гарантирующее стопроцентного эффекта, ведь существует масса методов их обхода. Возможно, поэтому многие правообладатели посчитали, что запрос на дополнительную «блокаду» пиратов не стоит затраченных усилий по сравнению с другими инициативами.

Стоит заметить, правообладатели никогда не тешили себя иллюзиями, что блокировки избавят их от головной боли нелегального использования принадлежащего им контента. Они понимают, что не смогут помешать наиболее решительным пиратам получить доступ к заблокированным сайтам. Просто они решили воздействовать убеждением на начинающих пиратов, и, по их ощущениям, в комплексе с блокировкой популярных «пираток» они получают нужный им эффект.

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