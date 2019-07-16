Регуляторные песочницы впишут в законодательство

Минэкономики РФ выложило на портале проектов нормативно-правовых актов законопроект о «Регуляторных песочницах». Документ регламентирует принципы и критерии допустимости введения экспериментальных режимов для апробации инновационных продуктов в целях их ускоренного внедрения на рынок.

Эксперименты разрешат в шести отраслях: цифровая медицина, высокоавтоматизированный транспорт, электронное обучение, новые технологии на финансовом рынке и в строительной сфере, дистанционная продажа товаров и услуг. Этот список содержит также седьмой пункт – «иные направления в случаях, установленных федеральным законом».

Спецрегулирование подразумевает неприменение отдельных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по лицензированию, аккредитации, сертификации и так далее. При этом оно должно соответствовать Конституции РФ, принципам и нормам международного права, международным договорам РФ и федеральным конституционным законам.

Инициировать экспериментальный режим могут регулирующий орган или претендент, а стать его субъектами – юрлица, ИП, органы исполнительной власти или местной администрации. Срок эксперимента не может превышать три года. Его условия и цели, а также критерии для желающих присоединиться будут описаны в программе.

Для участия в спецрежиме бизнесу нужно создать некоммерческую организацию. Если речь идет о финрынке, то эту организацию определит Банк России. При этом ЦБ, в отличие от других регуляторов, может вводить ограничения в отношении субъектов. Например, по объемам финансовых операций или количеству вовлеченных в них лиц.

Экспериментальный правовой режим может применяться к разработке или внедрению технологий, регулирование которых пока не прописано в российском законодательстве (например — криптовалют).

При принятии экспериментального правового режима разрабатывается программа, в которой описывается режим «спецрегулирования», включая неприменение к участникам режима требований отдельных нормативно-правовых актов.

Сейчас документ находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, затем он должен быть внесен в Госдуму. Если не возникнет никаких разногласий, законопроект могут принять уже в осеннюю сессию. Это сделает возможным запуск первых экспериментальных правовых режимов уже с середины 2020 года.

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